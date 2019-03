Elektrische alternatieven

Deze nieuwe reizigers gaan op een slimme manier naar hun werk

04 maart 2019 Elke ochtend in de file staan, dure brandstof en vertragingen met het openbaar vervoer – deze reizigers hebben er geen last van. Zij gaan voor elektrisch en komen sneller, goedkoper en milieubewuster op hun werk aan. Da’s best slim.

Francis Neslo (27) uit Rotterdam moet voor haar werk heel de stad door. Dat doet ze in een Birò.

‘Ik heb heel divers werk: via mijn bedrijf JuiceXpress verkoop ik gezonde sapjes, maar ik heb ook een dansscholenketen en geef les in ondernemerschap. Op een gemiddelde dag werk ik op wel vijf verschillende plekken: een afspraak hier, wat spullen ophalen daar. Tot zo’n twee jaar geleden deed ik dat altijd op een elektrische scooter, maar toen raakte ik zwanger en wilde ik een veiligere en overdekte oplossing. Ik zag de Birò en dacht meteen: die wil ik! Hij is niet goedkoop: ik betaal zo’n 350 euro per maand lease en na 3 jaar moet ik voor 3500 euro een nieuwe accu kopen. Maar het is het meer dan waard. Ik kan er vrij mee parkeren op de stoep, recht voor de deur. Met een normale auto zou ik zo’n 400 euro per maand aan parkeerkosten kwijt zijn en steeds op zoek moeten naar een parkeerplek. Toen ik de sleutels van de Birò een keer niet kon vinden en met het OV ging, realiseerde ik me hoe onmisbaar hij is: het viel me echt tegen, ik was veel meer tijd kwijt. Ik word nog steeds dagelijks aangesproken; eigenlijk alleen maar leuke reacties. Rotterdam is er ook wel een geschikte stad voor, we hebben vrij veel ruimte dus zo’n autootje staat niet zo snel in de weg. In Amsterdam zal dat misschien lastiger zijn.’

Georges Belderbos (46) uit Amersfoort rijdt op zijn RubRider, een elektrische scooter, zo om de files heen.

‘We hebben de RubRider nu een half jaar en er staat al ruim 1000 kilometer op de teller. In het voorjaar, zomer en najaar gebruiken we ‘m praktisch voor alle ritjes in een straal van 10 kilometer die we anders met de auto hadden gedaan: boodschappen doen, een van onze kinderen naar sport- of dansles brengen, een bezoekje aan het centrum van Amersfoort of een werkafspraak. Ik ben er dan vaak nog sneller ook, want met een elektrische scooter mag je over de bromfietspaden. Ook een zware boodschappentas neem je er makkelijk op mee, die zet je op de voetenplank tussen je benen. Het is een fantastisch vervoermiddel: je kunt om files heenrijden en overal parkeren, je voelt de wind door je haren waaien en kunt op een milieubewuste manier van de omgeving genieten. Omdat wij een duozitversie hebben, kan er altijd iemand mee. Mijn dochter kan niet wachten tot ze 16 is en er ook op mag rijden: dat kan namelijk al met een brommerrijbewijs. Qua kosten scheelt het ook aanzienlijk. We hebben zonnepanelen, dus we laden ‘m praktisch gratis op. Je betaalt geen brandstof of wegenbelasting, alleen een paar tientjes verzekering. En hij is erg onderhoudsarm. De enige keren dat ik de RubRider laat staan, is bij erg glad, koud of regenachtig weer. Het geeft mij een gevoel van flexibiliteit en vrijheid.’

Nathalie Kastelein (29) uit Amsterdam gebruikt haar Koowheel, een elektrisch longboard, dagelijks – soms samen met het OV.

‘Mijn idee om te gaan longboarden begon eigenlijk als praktische oplossing: ik liep dagelijks een kwartier van de bushalte naar mijn werk en dacht, dat moet sneller kunnen. Al snel was ik helemaal verslaafd, dus toen ik hoorde over het bestaan van een elektrisch longboard moest ik die uitproberen. Ik moest opnieuw wennen: elk longboard is anders en deze gaat natuurlijk ook nog eens sneller en is zwaarder dan een niet-elektrisch exemplaar. Maar de snelheid en het gemak vind ik zo gaaf: niks je fiets van het slot halen of naar de tramhalte lopen, je zet ‘m op de grond en je bent weg. In Amsterdam gebruik ik ‘m van deur naar station; in Rotterdam, waar ik regelmatig ben voor werk, van metrohalte tot werkplek. Dan neem ik ‘m mee in de trein en gebruik ‘m voor het laatste stuk. Ik ben me er wel van bewust dat het best gevaarlijk is: dit longboard kan maximaal 25 kilometer per uur. Met die snelheid heb je officieel een nummerplaat nodig, hij mag dus eigenlijk niet de openbare weg op. Ik ben wel eens gestopt door de politie, ze gaven me toen een waarschuwing. Een oplossing zou zijn om de maximumsnelheid te beperken tot 18 kilometer, dan ben je even snel als een fiets. Want ja, het is wel echt een te gek vervoersmiddel.’

ANWB Test Birò

Francis is ontzettend blij met haar Birò, maar haar vervoermiddel is niet onomstreden. Autoredacteur Frank Buma ging er een blokje mee om, om te zien of het voertuig daadwerkelijk een slim alternatief is voor de personenwagen.

Koopadvies

Let bij aankoop van een elektrisch voertuig goed op wat je koopt: niet alles mag op de openbare weg! Kijk voor de exacte regels op www.rijksoverheid.nl



Hoe verzekeren?

Zoals de Birò, RubRider en KooWheel komen er steeds meer vervoersmiddelen bij. Bij brommers en auto’s is een aansprakelijkheidsverzekering van oudsher verplicht, maar hoe zit dat met dit soort voertuigen?