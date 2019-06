Heb jij je Slimme Rijbewijs al?

Doe mee aan het Slimme Rijbewijs-spel en win!

03 juni 2019 De rijhulpsystemen in moderne auto's helpen je om veiliger aan het verkeer deel te nemen. Helaas weet nog niet iedereen hoe ze werken. De ANWB wil, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RAI Vereniging, CBR en de Provincie Noord-Holland, die bekendheid vergroten, bijvoorbeeld met het Slimme Rijbewijs-spel. En daar kun je mooie prijzen mee winnen!

Adaptieve cruise control, actieve rijstrookassistentie, een waarschuwing bij kruisend verkeer: zomaar wat voorbeelden van rijhulpsystemen die autorijden eenvoudiger moeten maken. Alleen moet je dan wel weten hoe zulke techniek werkt! Bij grofweg 50% van de Nederlandse automobilisten zijn hulpsystemen, ook wel ADAS ('Advanced Driver Assistance Systems') genoemd, nog onbekend.

Welk hulpsysteem zou je gebruiken?

Het Slimme Rijbewijs-spel test je jouw kennis van de hulpsystemen. En je doet net als bij een echt rijbewijs examen voor het Slimme Rijbewijs. In het spel kom je als autobestuurder in 10 verkeerssituaties terecht die je dagelijks kunt tegenkomen. Aan jou de taak die situaties succesvol te vermijden of het juiste rijhulpsysteem te kiezen om het gevaar onder controle te krijgen.

Voor het spel krijg je in totaal vier minuten de tijd. Hoe eerder je klaar bent, hoe meer kans je maakt op mooie prijzen. Er worden drie hoofdprijzen verloot onder de snelste deelnemers: een ADAS rijtraining verzorgd door de Verkeersveiligheid Groep Nederland. Onder de minder snelle deelnemers worden er nog drie troostprijzen verdeeld, een antislipcursus, eveneens verzorgd door de Verkeersveiligheid Groep Nederland.

Geïnteresseerd in meer?

Dat kan op het online Slim Onderweg-platform. Hier kun je niet alleen het Slimme Rijbewijs-spel spelen, maar ook in contact komen met anderen die net als jij geïnteresseerd zijn in alles omtrent slimme mobiliteit. Van elektrische en zelfrijdende auto's, tot slimme functionaliteiten in het openbaar vervoer en zelfs op de fiets.

Bekendheid met rijhulpsystemen moet groter

Uit recent onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat de aanwezigheid van hulpsystemen, ook wel ADAS ('Advanced Driver Assistance Systems') genoemd, in het Nederlands wagenpark sinds 2015 licht is gestegen. Toch zijn dergelijke systemen bij grofweg 50% van de Nederlandse automobilisten nog onbekend. Om die redenen neemt de ANWB nu deel aan een alliantie om veilig gebruik van rijhulpystemen in de auto te bevorderen.

ANWB zet handtekening

De ANWB heeft tijdens het ITS European Congress het ADAS Convenant ondertekend, net als tientallen andere publieke en private organisaties. Zij gaan zich gezamenlijk inzetten om het veilige gebruik van dit soort rijhulpsystemen in 3 jaar tijd met minimaal 20 procent te verhogen.

