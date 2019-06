ANWB.nl meest gebruikte bron private leasezoekers

06 juni 2019 De website van de ANWB is het favoriete online oriëntatiekanaal in de zoektocht naar een private leaseauto. Dat blijkt uit onderzoek van digitaal onderzoeksbureau WUA onder 400 consumenten.

Voor het onderzoek werd de consumenten gevraagd om zich online te oriënteren op een leaseauto Van deze groep koos maar liefst 22 procent voor ANWB.nl, 9 procent voor Athlon en 8 procent voor Justlease. In het online klantervaringonderzoek wordt niet alleen gekeken naar de verdeling van de markt, maar ook naar de inrichting van de website op prijs en aanbod, kleur- en fotogebruik en merk. Ook op deze thema’s is ANWB in de ogen van de consument kampioen. De consument waardeert bijvoorbeeld de “goede ordening van informatie en duidelijke navigatie”.

Customer experience

De respondenten is ook gevraagd om de websites te beoordelen op onderdelen als uiterlijk, merkbeleving en de presentatie van het aanbod. Ook op dit vlak scoort de ANWB als beste. Zo zegt een van de deelnemers aan het onderzoek: “Fijn dat je eerst wat uitleg krijgt en dat er daarna verschillende keuzeblokken komen voor vergelijking en extra's”. Een andere reactie: “Goede ordening van informatie en duidelijke navigatie. Veel voorkomende vragen over leaseauto's waren duidelijk getoond en de website werkte prettig en was overzichtelijk”. Daarnaast zegt een respondent: “De website van ANWB weet de consument te overtuigen van de betrouwbaarheid en expertise van ANWB op het gebied van private lease.”

Aanpak onderzoek

In het WUA Private Lease onderzoek is 400 respondenten gevraagd om online op zoek te gaan naar een private leaseauto. Hiervan oriënteerde de helft zich via de smartphone en de andere helft via desktop of laptop. Beide groepen kregen dezelfde vraag voorgelegd: “Je wilt een privéauto leasen voor jezelf. Ga je oriënteren op een particuliere lease/private leaseauto. Ga zo ver door op de website als je kunt, maar sluit niet daadwerkelijk het leasecontract af.” Bij het oplossen van deze casus zijn de respondenten vrij om via Google of door rechtstreeks het webadres van een aanbieder in te typen op zoek te gaan naar een private leaseauto.

Bekijk de winnende site

ANWB Private Lease

Bron: WUA -> ANWB reinforces lead in private lease market, including best customer experience