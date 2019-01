Voertuigdiefstal daalt, maar hybride voertuigen populair bij dieven

Toyota C-HR erg in trek bij autodieven

24 januari 2019 Er zijn het afgelopen jaar minder auto’s gestolen dan het jaar ervoor. Dat meldt het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Het dievengilde richt zich voornamelijk op hybride auto’s, waarbij vooral de Toyota's C-HR en RAV-4 veel worden gestolen.

Er werden er in 2018 om precies te zijn 7.261 gestolen tegen 8.257 in 2017. Een flinke daling van 12,1%. Opvallend is dat er een diefstaltoename van hybride auto’s is van ruim 95 procent. Volgens het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit werden in totaal 360 hybride gestolen, tegen 184 in 2017. Daarbij zijn de Toyota RAV-4 en Toyota C-HR (zie afbeelding) favoriet. De C-HR hybrid heeft van de hybrides het hoogste diefstalrisico van 1 op 97.

Ook diefstalgevoelig: Audi A1

Bij de niet-hybride auto’s is de Audi A1 meest favoriet, met een diefstalrisico van 1 op 200. Bij de lichte bedrijfswagens worden de Mercedes Benz Sprinter en de Vito het meest gestolen, 532 stuks, een forse stijging van 21% ten opzichte van 2017. De kans op terugvinden van een gestolen voertuig is het grootst in de eerste week na diefstal namelijk 57%, na een maand is dit nog maar 20%. Het aantal personenauto's dat werd teruggevonden is licht gestegen van 40 naar 40,9 %.

Autodieven professionaliseren

Toenemende connectiviteit en moderne alarmsystemen maken het dieven steeds lastiger om voertuigen te stelen. De diefstaltoename van hybride voertuigen laat echter zien dat criminelen zich niet laten tegenhouden als er vraag is naar een bepaald merk of model.

Preventietips

Met deze tips kun je de kans op autodiefstal verkleinen:

Laat geen autosleutels onbeheerd achter (ook niet in je kleding!)

Bewaar geen autosleutels op logische plaatsen in geval van woninginbraak

Laat vermiste autosleutels door je dealer registreren

Laat geen waardevolle spullen in de auto achter

Laat zien dat de auto ‘leeg’ is; dashboardkastje openen en geen laadruimtes afdekken

Sluit de auto goed af (vergeet ook het schuifdak niet!)

Voorzie je auto van een alarm of mechanisch slot

Zet de auto op een bewaakte of goed verlichte (parkeer)plaats

Graveer het kenteken in de ruiten

Gebruik slotbouten tegen diefstal van je lichtmetalen velgen

Diefstalverzekering

Ben je toch slachtoffer geworden van diefstal, dan is het belangrijk om je goed te beschermen tegen de financiële gevolgen ervan. De ANWB biedt hiervoor per type voertuig een verzekering met dekking tegen diefstal - ook van accessoires en inventaris.

ANWB autoverzekering