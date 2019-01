Stem mee: Automotive Innovation Award

Nederland is wereldspeler in de auto-industrie: welke noviteit vind jij de beste?

04 januari 2019 Van een rijbewijs voor een zelfrijdende auto tot een gezinsauto op zonne-energie: in Nederland bedenken we de ene innovatie na de andere. Stem mee voor de publieksprijs van de Automotive Innovation Award!

In een poging beter zichtbaar te maken dat Nederland een wereldspeler is in de auto-industrie, wordt iedere twee jaar de Automotive Innovation Award uitgereikt. De ANWB participeert in deze verkiezing, omdat het een van de doelstellingen van de vereniging is om bij het introduceren van nieuwe technieken het voortouw te nemen. Dit zijn de 9 genomineerden voor de verkiezing van 2019:

Snel een warme auto

BOSAL heeft een systeem ontwikkeld om de energie die je auto via de uitlaat verlaat (30%), terug te winnen en te hergebruiken. Een groot deel gaat terug naar de motor, die hierdoor sneller warm wordt, wat de brandstofkosten drukt. Bijkomend voordeel: het interieur van je auto wordt sneller warm!

Vernuftige versnellingsbak

Over twee jaar moeten Europese automakers voldoen aan strengere CO2-eisen. Om de doelstelling te halen, is het niet alleen nodig dat er meer elektrische auto’s worden verkocht. Ook benzineauto’s kunnen een elektromotor krijgen. Het Belgisch-Nederlandse bedrijf Punch Powertrain heeft daarvoor een oplossing: een nieuwe, automatische versnellingsbak met ruimte voor een elektromotor.

Stadsbus van de toekomst

Het Nederlandse bedrijf Tribus heeft een duurzame, 100% elektrische en rolstoelvriendelijke stadsbus ontworpen. Aan boord van de Movitas maken stoelverwarming en een oplaadpunt voor de mobiele telefoon het de passagiers gemakkelijk. Maar het fijnste is de stille elektromotor!

Waar blijft mijn nieuwe auto?

Wanneer je online kleding bestelt, kun je precies zien wanneer deze wordt bezorgd. Koop je een auto, dan is dat niet mogelijk. Koopman Logistics Group B.V. ontwikkelde daarom een technologie, waarmee nieuwe- en tweedehands auto’s gevolgd kunnen worden. Fabrikanten, importeurs, dealers én kopers kunnen dankzij deze technologie informatie over het voertuig met elkaar delen.

Maak het de automobilist gemakkelijk

Connected cars verzamelen nu vooral informatie over brandstofverbruik en rijgedrag. Het wordt veel interessanter wanneer je meer zaken koppelt, zoals foutcodes. Verzekeraars kunnen dan, aan de hand van verzamelde data via het beveiligde

platform van Crossyn Automotive, een verzekering bieden inclusief dekking voor onderhoud en reparatie. Handig: betalen na het tanken kan automatisch.

Verbonden achter het stuur

Traffic Live Exchange (TLEX) is een slim systeem dat de weggebruiker informeert over zijn omgeving. Doordat je als bestuurder op de hoogte bent van het volgende kruispunt of stoplicht, is het mogelijk om daar vroegtijdig rekening mee te houden. Dit werkt ook de andere kant op: de omgeving kan zich dankzij TLEX aan de weggebruiker aanpassen.

Familiewagen op zonne-energie

De Lightyear One is een gezinsauto op zonne-energie. Zonnecellen op het dak en de motorkap laden de batterij op. De personenwagen kan op een volle batterij 800 kilometer rijden, en de energie die overdag door de zon wordt opgewekt, komt daar dan nog bij. In Nederland kun je per jaar 8.000 - tot 10.000 kilometer rijden op zonne-energie.

Rijbewijs voor zelfrijdende auto’s

Zelfrijdende voertuigen moeten zich in het verkeer gedragen als een goede, menselijke bestuurder die kan inspelen op zijn omgeving. Daarom werken de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het Centraal Bureau Rijvaardigheid aan een rijbewijs voor voertuigen: een onafhankelijk bewijs dat een voertuig op een veilige manier aan het verkeer kan deelnemen.

Breng je stem uit!

Welke van deze negen innovaties vind jij het beste? Breng hier je stem uit. De finale vindt op maandag 11 februari 2019 plaats in het Louwman Museum in Den Haag.