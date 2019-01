Scherpe deals Volkswagen bij ANWB Private Lease

Volkswagen Up!, Polo en Golf nu aantrekkelijk geprijsd

21 januari 2019 De Volkswagen Up!, Polo en Golf zijn de drie kroonjuwelen van het Volkswagen-concern en de laatste jaren steevast terug te vinden in de top 10 meest verkochte auto’s in Nederland. Bij ANWB Private Lease zijn deze populaire modellen erg scherp geprijsd. Je rijdt nu al een rijk uitgeruste Volkswagen vanaf € 209,- per maand.

Voor dat geld heb je een Volkswagen Up inclusief het Executive pakket. Dat betekent dat je o.a. beschikt over DAB+, verwarmbare en elektrisch bedienbare buitenspiegels en airconditioning. Een auto zonder airco is natuurlijk niet meer van deze tijd. De Up is ook als elektrische uitvoering beschikbaar: de Volkswagen e-Up!

De best verkochte auto van 2018 was de Volkswagen Polo en ook in private lease is deze vanzelfsprekend één van de favorieten. Qua grootte doet hij tegenwoordig niet eens zo heel veel meer onder voor zijn ‘grotere broer’ Golf. Vanaf €289,- per maand heb je al een compleet uitgeruste Comfortline uitvoering van de Polo. Voor een bescheiden meerprijs van 15 euro per maand kun je deze ook nog upgraden naar de luxere Highline uitvoering.

Ook de Volkswagen Golf is al sinds jaar en dag erg gewild. Je rijdt al een Golf Trendline vanaf €349,- per maand, maar voor 20 euro extra per maand kun je ook voor de Comfortline inclusief Executive pakket met o.a. navigatiesysteem kiezen. Bovendien beschik je dan niet over 85, maar over 115 pk. Ook voor deze Volkswagen telg geldt dat er een elektrische variant van beschikbaar is: de Volkswagen e-Golf.

