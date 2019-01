Recordverkoop elektrische auto's

In 2018 werden er in ons land drie keer zoveel EV's verkocht als het jaar daarvoor

04 januari 2019 2018 geldt als een recordjaar voor de verkoop van elektrische auto's, blijkt uit cijfers van de Bovag, RDC en RAI Vereniging.

Werden er in 2017 nog 7.964 elektrische auto's op kenteken gezet, het afgelopen jaar bedroeg het aantal registraties maar liefst 24.024 stuks. De reden laat zich raden: sinds het begin van 2019 moet er over iedere euro die een EV meer kost dan 50 mille, 22 procent bijtelling worden betaald. In 2018 waren zakelijke rijders maandelijks slechts 4 procent van het volledige aankoopbedrag verschuldigd.

Duurdere elektrische auto's zijn nu wellicht minder aantrekkelijk, maar omdat het aanbod in het middensegment groeit, durven de BOVAG, het RDC en de RAI Vereniging de voorspelling wel aan dat er in 2019 minimaal 28.000 EV's zullen worden geregistreerd. In totaal rijden er nu 48.767 vol elektrische auto’s in Nederland ten opzichte van 23.613 exemplaren in 2017.

Elektrisch Rijden Monitor

De ANWB doet jaarlijks representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar de opkomst van de elektrische auto. Door de uitkomsten van dit onderzoek te koppelen aan de feiten en cijfers uit de markt komt in beeld hoe elektrisch rijden zich in Nederland ontwikkelt.

