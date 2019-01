ANWB vergeleek brandstofprijzen Nederlandse tankstations

Duurste tankstation langs A15, goedkoopste in Borculo

04 januari 2019 De ANWB vergeleek de brandstofprijzen van bijna alle tankstations in Nederland over de afgelopen maanden. Eind 2017 deden we dat ook en toen was het prijsverschil tussen benzine en diesel meer dan 30 cent per liter: inmiddels dat nog maar nog 21 cent. Alle feiten en cijfers vind je in de Kampioen van januari 2019.

Het was een turbulent jaar aan de pomp. Na torenhoge tarieven in de zomer van 2018 zijn de brandstofprijzen weer flink gedaald. Vandaar dat je nu weer redelijke bedragen betaalt. Toch kun je nog steeds veel besparen door scherp op te letten.

Duurste langs A15

Het is bijvoorbeeld handig om te weten dat het tankstation Texaco Steenenhoek aan de A15 bij Hardinxveld-Giessendam, het duurste tankstation van Nederland was in de door ons bekeken periode. Daar betaalde je 14 cent per liter meer dan de landelijke adviesprijs! Texaco zegt in een reactie: ‘De hoge tarieven bij Steenenhoek zijn te wijten aan een technische fout. De prijzen waren echter wel gelijk aan de op de pompen en bord vermelde tarieven. Ter compensatie bieden wij van 7 januari t/m 3 februari 2019 10 cent korting op de Texaco-adviesprijs bij station Steenenhoek.’

De prijzen bij Steenenhoek scheelde maar liefst 28 cent per liter met de allergoedkoopste van Nederland: het Tango-tankstation aan de Ruurloseweg in Borculo. Opvallend is verder dat er per provincie verschillen zijn. Inwoners van Utrecht tanken gemiddeld het duurst, terwijl Groningers het minst betalen aan de pomp.

Wat ook scheelt in de portemonnee: tank bij een onbemand station. Dat scheelt 2 tot 7 cent per liter. Voor het eerst zijn er meer onbemande (51%) dan bemande stations (49%) in Nederland. In 2012 was nog 72% van de stations bemand.

Zo bespaar je direct op je brandstofkosten

Rij minder hard. Op lange afstanden scheelt dat echt liters brandstof.

Plan je route langs een goedkope pomp. Dat plannen doe je bijvoorbeeld met behulp van de ANWB Onderweg App – waarbij je duurste en goedkoopste tankstations in één oogopslag ziet.

Gebruik je ANWB creditcard want dan krijg je extra korting op brandstof – bovenop bestaande kortingen.

Tank niet langs de snelweg want dat is vrijwel altijd duurder.

Tank bij een onbemand tankstation want dat is vrijwel altijd goedkoper.

