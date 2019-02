Private lease flink in de lift

150.000 Nederlanders leasen hun privé-auto

Ruim 150.000 Nederlandse particulieren reden eind 2018 in een leaseauto. Dat is een stijging van bijna 50 procent ten opzichte van 2017, meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen.

De trend vertoont al jaren een stijgende lijn. In 2013 reden nog maar 8.500 private-leaseauto's op de Nederlandse wegen. Vijf jaar later is dat dus achttien keer zoveel. Bij private lease betalen klanten een vast bedrag per maand voor het gebruik van hun auto. Daar zit vaak dan de verzekering, wegenbelasting en onderhoud al bij in.

Gemak versus nadelen

VNA-directeur Renate Hemerik denkt dat meer mensen voor een leaseauto kiezen vanwege het gemak. Dat private lease minder gedoe oplevert wordt onderkend door de Consumentenbond. Al kan contractbreuk bijvoorbeeld na echtscheiding of ontslag afhankelijk van de leasemaatschappij nog wel zorgen voor een fikse eindafrekening. Bij ANWB Private Lease kun je bij dergelijke onverwachte omstandigheden een beroep doen op de flexibele voorwaarden en kosteloos het contract laten ontbinden.

Private lease is volgens de Consumentenbond door de bank genomen goedkoper dan een nieuwe auto kopen met geleend geld. Volgens berekening van de ANWB is private lease in veel gevallen ook goedkoper dan het aanschaffen van een nieuwe of jong gebruikte auto met spaargeld.

Sluit je eerst een private leasecontract af en ga je vervolgens een huis kopen, dan kan dat impact hebben op de maximale hoogte van een af te sluiten hypotheek. Sluit je eerst een hypotheek af en neem je vervolgens private lease vormt het over het algemeen geen belemmering.

Milieu

De meeste leaseauto's rijden nog wel op benzine, maar de ANWB ziet de interesse en de vraag naar het private leasen van een elektrische auto toenemen. Ondanks dat het overgrote deel nog rijdt op benzine denkt VNA-directeur Hemerik dat de stijging het aantal leaseauto's goed is voor het milieu. "Veel consumenten kiezen voor een private lease-auto en stappen daarmee uit een oudere privéauto."

Meer over private lease