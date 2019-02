Nissan aanbiedingen ANWB Private Lease

01 februari 2019 De meest populaire modellen van Nissan zijn nu bij ANWB Private Lease extra scherp geprijsd. Zowel de Nissan Micra en Qasqhai, als ook de volledig elektrische Nissan Leaf zijn nu tegen zeer voordelige maandtarieven te leasen. En als extra service worden ze ook nog eens gratis bij je thuis bezorgd!

Nog niet eens zo heel lang geleden onderging de Nissan Micra een ware gedaanteverwisseling: van een auto met een gedateerd imago en dito uiterlijk werd de Micra een heuse blikvanger. En nu hebben ze deze Nissan met een nieuwe motor nog interessanter gemaakt. Je rijdt al een Nissan Micra met 100 pk onder de motorkap (voorheen 73 pk) vanaf €239,- per maand. Voor een bescheiden meerprijs van een ‘tientje’ kun je upgraden naar N-Connecta en krijg je veel extra luxe, zoals 16” lichtmetalen velgen, navigatiesysteem en smartphoneconnectiviteit.

Populaire crossover

Nissan wordt gezien als de uitvinder van de ‘crossover’. In dit segment is de Nissan Qashqai nog altijd een van de beste in z'n soort. Onder de motorkap zit tegenwoordig een 1.3 liter motor met 140 pk tot zijn beschikking en dat merk je. Ga je voor een automaat, dan kun je zelfs rekenen op 160 pk. Er is al een Nissan Qashqai vanaf €359,- per maand. Ook zijn er interessante upgrades naar N-Connecta en Tekna beschikbaar.

Elektrische voorloper

Ook met een volwaardige elektrische auto waren de Japanners als één van de eerste met de Nissan Leaf. Elektrische auto’s worden nog vaak gezien als te duur en bovendien als een onzekere aankoop in verband de restwaarde en batterijcapaciteit. Met private lease zijn die risico’s voor de leasemaatschappij. Het maandelijkse leasetarief van de Nissan Leaf doet met een vanafprijs van €389,- per maand doet haast niet meer onder voor vergelijkbare benzineauto’s. Ook de Leaf is uit te rusten met veel luxe extra’s met de upgrades naar N-Connecta of Tekna.

