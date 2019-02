Banden bestelauto’s slecht uit test

Zomerbandentest 2019

Een meerderheid van de bestelautobanden komt slecht uit de zomerbandentest 2019 van de ANWB. Slechts vijf van de zestien geteste banden in de maat 215/65 R 16 C halen een voldoende.

Niet één band in de maat 215/65 R 16 C scoort goed. Van de overige elf banden presteren er twee matig en negen zelfs slecht. Personenbusjes, campers en caravans worden uitgerust met bestelautobanden. De ANWB maakt zich zorgen, zeker nu het aantal busjes in woonwijken toeneemt en er bijna één miljoen bestelbusjes in Nederland rondrijden.

Geoptimaliseerd voor draagvermogen

Een groot deel van de geteste banden presteert met name slecht op het gebied van veiligheid op nat wegdek (remweg, wegligging, zijdelingse grip). Het lijkt er sterk op dat bestelautobanden geoptimaliseerd zijn voor veel draagvermogen, lange levensduur en laag brandstofverbruik, waardoor dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid.

Geen enkele band scoort goed op nat wegdek. De beste band haalde bij een noodstop vanaf 80 km per uur een remweg van 43 meter (ruim voldoende). De slechtste band uit de test komt op 54 meter (zeer slecht). Een goede band kan een remweg van 38 meter halen. Daarnaast zijn wegligging en grip in bochten bij de meeste banden onder de maat.

ANWB: meer aandacht voor verkeersveiligheid

De ANWB vindt dat fabrikanten bij de ontwikkeling van bestelautobanden, naast levensduur en brandstofverbruik, meer aandacht moeten hebben voor verkeersveiligheid, met name de prestaties op nat wegdek.

Bandenmaat 185/65 R15 wel goed

Dat banden op alle testonderdelen goed kunnen scoren bewijst de test in de bandencategorie 185/65 R15 voor personenauto’s. Van de zestien geteste banden halen twee banden het oordeel (goed), de Bridgestone Turanza T005 en de Vredestein Sportrac 5. De overige veertien banden scoren allemaal voldoende.

De ANWB bandentests worden uitgevoerd door een internationale testgroep gevormd door Europese autoclubs en een aantal Europese consumentenorganisaties.

