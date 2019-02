ANWB Rijopleiding kiest rijcoach van 2018

22 februari 2019 Rij-instructeur Enayat Poya van ANWB Rijopleiding Utrecht is rijcoach van het jaar geworden. Hij kreeg op het ANWB-hoofdkantoor in Den Haag de trofee uitgereikt door directeur van ANWB Rijopleiding Sander Borsten. Aan de trofee is een geldbedrag van € 2.018,- verbonden.

Op de foto van links naar rechts: Enayat Poya, Sander Borsten, Hans Peter en David Meeldijk.

De twee andere genomineerde rijcoaches waren David Meeldijk van ANWB Rijopleiding Haarlem en Hans Peter van ANWB Rijopleiding Lelystad.

Beoordeling

Bij de beoordeling van rijcoach van het jaar wordt gelet op drie aspecten: de beoordelingen in www.tevreden.nl, het aantal examens dat de instructeurs hebben laten afnemen en de slagingspercentages van die examens.

