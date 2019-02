Opel aanbiedingen bij ANWB Private Lease

Duitse degelijkheid gecombineerd met luxe tegen scherpe prijzen

26 februari 2019 Ter ere van het 120 jaar bestaan van Opel is het Duitse automerk bij ANWB Private Lease nu wel heel scherp geprijsd. Er is voor ieder wat wils: van stadsauto tot ruime SUV, oftewel van de KARL tot en met de Grandland X. Je rijdt nu al een Opel vanaf 229,- per maand.

Voor die 229,- per maand heb je de beschikking over een Opel KARL. De KARL is verrassend ruim en laat daarmee zijn concurrenten in dit segment achter zich. In de 120 Jaar Edition kun je uiteraard rekenen op airco, maar ook op cruise control en een radio met stuurwielbediening, USB en Bluetooth. Wil je hem iets stoerder? Dat kan met de KARL ROCKS met een leasebedrag vanaf 254,- per maand.

De absolute feestaanbieding is de Opel Crossland X Je rijdt deze ruime gezinsauto met een prettige hoge instap al vanaf 279,- per maand. In de luxe 120 Jaar Edition kom je niets te kort met multimediasysteem met 7-inch touchscreen en Apple CarPlay, cruise control, Lane Departure Warning en 16 inch lichtmetalen velgen. Tegen een geringe meerprijs kun je ook de motor nog wat upgraden naar de fijne 110 pk motor met een zesde versnelling.

Ook scherpe prijzen voor de grotere Opel-modellen

De Opel Astra behoort tot de top van zijn klasse. Zowel de hatchback van de Opel Astra als de ruime Opel Astra Sports Tourer (stationwagen) zijn flink is prijs gedaald en zijn nu beschikbaar voor respectievelijk 309,- en 319,- per maand. Hier doet Opel er qua luxe met de 120 Jaar Edition zelfs nog een schepje bovenop met een multimediasysteem inclusief navigatie met 7” touchscreen en Apple CarPlay , cruise control, licht- en regensensoren en 16 inch lichtmetalen velgen.

Het nieuwste lid van de Opel-familie is de Opel Grandland X. Je rijdt deze ruime SUV vanaf 379,- per maand en voor een auto van deze orde van grootte en luxe is dat met recht scherp te noemen. Ook de 120 Jaar Edition van de Grandland X beschikt over een multimediasysteem met 7-inch touchscreen en Apple CarPlay, cruise control, Lane Departure Warning en flinke 17-inch lichtmetalen velgen.

