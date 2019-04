Nieuwe BMW 3-serie rijdt automatisch achteruit

23 april 2019 BMW komt met een nieuw foefje. De nieuwe BMW 3-serie heeft nu een knop voor ‘automatisch-dezelfde-weg-achteruit-rijden’. Klinkt in eerste instantie wat raar, maar is eigenlijk best handig.

Je kent het vast wel; op een smal weggetje stuit je op een tegenligger. Na een stevige stare down zal uiteindelijk toch een van de twee achteruit moeten. En dan begint de ellende want zie op zo’n smal weggetje, dat dan natuurlijk ook nog 'ns nét de nodige kronkels heeft, maar eens soepel achteruit te rijden.

Stel nu dat jij in deze situatie in de nieuwste BMW 3-serie zit. Dan is er geen vuiltje aan de lucht, want de 3-serie slaat automatisch altijd de laatste vijftig meter op, die hij heeft gereden. En kan indien nodig, met de zogeheten Reversing Assistant , deze afstand feilloos achteruit terugrijden.

