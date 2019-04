Nederlander koopt steeds vaker occasion dan nieuw

Experts ANWB noemen 5 oorzaken

04 april 2019 Nederlanders kopen steeds vaker een gebruikte auto in plaats van een nieuwe. Er zijn nog nooit zoveel gebruikte auto’s van eigenaar verwisseld. Gemiddeld hebben we er 12.000 euro voor over.

Dit zijn volgens auto-experts van de ANWB de 5 belangrijkste redenen:

Steeds meer mensen zien in dat een nieuwe auto kopen eigenlijk een slechte investering is, een gebruikte auto kopen is financieel gezien vaak verstandiger. Mensen vinden het best ‘eng’ om veel geld te steken in een nieuwe auto. Overigens heeft de consument gemiddeld 12.000 euro over voor de aanschaf van een andere auto en voor dat geld kun je geen gloednieuwe auto kopen.

Een ‘dure reparatie’ laten uitvoeren om daarna weer lange tijd zonder problemen door te kunnen rijden, is in de meeste gevallen goedkoper dan de auto wegdoen ‘voor weinig’. Veel autobezitters kiezen daar dus voor. Garagisten denken sinds de crisis ook meer mee met de klant. Ze proberen de onderhoudskosten voor de klant niet te hoog te laten worden door bijvoorbeeld gebruikte of gereviseerde onderdelen te monteren en het aantal arbeidsuren te beperken. Je kunt met goed onderhoud door de garage dus langer doorrijden voordat je uiteindelijk een andere auto (lees: occasion) koopt.

Status speelt minder een rol dan vroeger. Het is niet meer zo belangrijk wat de buurman vindt van de auto die bij jou op de oprit staat.

Nieuwe auto’s zijn niet langer per definitie steeds maar weer beter. Je zou zelfs kunnen stellen dat in bepaalde gevallen - door de dwingende overheidsmaatregelen rond de lagere CO2-uitstoot - auto’s op sommige punten soms zelfs iets minder goed zijn geworden. Een jonggebruikte occasion kan dus net zo goed zijn, én goedkoper.

Ook de invoering van een nieuwe meetmethodiek voor het brandstofverbruik (en daarmee de uitstoot van CO2) van personenauto’s helpt niet. Omdat auto’s door deze nieuwe WLTP-meting – die een realistischer beeld van het praktijkverbruik geeft - op papier vaak onzuiniger zijn geworden dan ze onder de oude meting waren (NEDC), stoten zij ook meer CO2 uit. En dan gaat in sommige gevallen ook de BPM (die is gekoppeld aan de CO2-uitstoot) op die auto omhoog. Zonder een BPM-aanpassing betalen consumenten dus meer belasting voor een nieuwe personenauto. Deze BPM-aanpassing is beloofd door de overheid, maar vooralsnog niet doorgevoerd.

Nederlandse wagenpark groeit

Uit cijfers van het Centraal Bureau van de statistiek blijkt dat auto's die in Nederland op de weg rijden gemiddeld 11 jaar oud zijn. Tien jaar geleden was dat gemiddeld 9 jaar oud. Auto’s gaan langer mee en tegelijkertijd neemt het wagenpark toe in omvang. Inmiddels telt het Nederlandse wagenpark meer dan 8,5 miljoen auto’s. Dat is 1,9 procent meer dan begin vorig jaar. De helft van de Nederlanders van 18 jaar of ouder heeft een auto op zijn naam staan. De meeste autobezitters (88 procent) hebben één personenauto, de rest bezit er twee of meer. Deze cijfers dateren van begin dit jaar.

Alles wat je wilt weten als je een occasion gaat kopen

Dit moet je weten als je een nieuwe auto gaat kopen