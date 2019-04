Liter benzine richting € 2?

Voordeelprogramma ANWB drukt de prijzen

11 april 2019 Politieke instabiliteit in Zuid-Amerika en een beperkte olieproductie zorgen voor dure benzineprijzen aan de pomp. Het 'Tanken met ledenvoordeel'-programma van de ANWB biedt uitkomst!

Sinds deze week betaal je langs de snelweg € 1,81 voor een liter Euro 95. Dat is een prijsstijging van 11 procent in vergelijking met drie maanden geleden. Op een volle tank kan dat zomaar € 12 in je nadeel schelen en het heeft er alle schijn van dat het dieptepunt nog niet is bereikt.

De prijsstijging wordt veroorzaakt door hoge olieprijzen. Een vat olie kost momenteel meer dan 70 dollar. Van die olie wordt uiteindelijk benzine gemaakt.

De olieprijs is momenteel zo hoog, omdat de onlusten in Libië en Venezuela blijven aanhouden. Die gebeurtenissen vallen ook nog eens samen met productiebeperkingen van de OPEC, de organisatie van olieproducerende landen.

Om tanken goedkoper te maken, heeft ANWB een tankprogramma, waarmee je korting spaart op benzine en diesel. De korting geldt op de daadwerkelijke pompprijs en bedraagt 5 cent per liter bij bemande en 3 cent per liter bij onbemande tankstations. Er zijn meer dan 700 aangesloten tankstations, verspreid door heel Nederland.

