Kwart autokopers krijgt bij aanschaf geen info over slimme rijhulpsystemen

ANWB: dit kan invloed hebben op verkeersveiligheid

05 april 2019 Nieuwe auto’s zitten boordevol slimme, actieve rijhulpsystemen. Maar met de uitleg en informatie erover als je zo’n auto koopt, is het droevig gesteld. Een kwart van alle kopers zegt geen enkele uitleg te hebben gehad. En dat kan invloed hebben op de verkeersveiligheid, meldt de ANWB.

Bij diegenen die wel geïnformeerd zijn, werd in een kwart van de gevallen niet tot weinig gesproken over de mogelijkheden en beperkingen van de aanwezige systemen. Slechts 8,8% van de deelnemers die wel informatie heeft gehad, heeft het systeem zelf uit kunnen proberen. Dat blijkt uit een onderzoek van de ANWB in samenwerking met de Universiteit Twente.

Automobilisten overschatten systemen vaak

De ANWB vindt dit zorgelijk. Uit eerder onderzoek van ANWB met Royal HaskoningDHV bleek al dat automobilisten hulpsystemen als adaptieve cruise control en lane keeping systemen overschatten vanwege het gebrek aan instructies. Dit kan invloed hebben op de verkeersveiligheid. De ANWB vindt het daarom belangrijk dat er voldoende uitleg wordt gegeven over de mogelijkheden en beperkingen van deze systemen. Op deze manier weten automobilisten wat ze kunnen verwachten en wanneer het voertuig hen wel of niet ondersteunt.

ANWB: Hulpsystemen vergoten veiligheid bij juist gebruik

De ANWB roept importeurs en autodealers op meer stil te staan bij deze hulpsystemen. Volgens de bond kunnen hulpsystemen een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, mits deze op de juiste wijze worden ingezet. Kennis van de werking van deze systemen is hierbij cruciaal, vindt de ANWB. Daarom werkt de ANWB met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en diverse andere partners er hard aan om de informatie en instructies over slimme hulpsystemen te verbeteren.

Deze rijhulpsystemen zijn er en dit kunnen ze