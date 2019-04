Ford opent de 'elektrische' aanval

Veel modellen nog dit jaar hybride

02 april 2019 Ford gaat in rap tempo zijn modellengamma elektrificeren. Nog dit jaar verschijnen er acht hybride-versies van bestaande en nieuwe modellen, waaronder de gloednieuwe Ford Kuga en Ford Explorer met hybride aandrijving.

Binnen tien jaar zal de helft van alle nieuw verkochte auto’s volgens een Ford woordvoerder een (deels) elektrische aandrijving hebben. Dat wil zeggen dat er in elk geval een hybride aandrijflijn in zal hangen, of zelfs een geheel elektrische aandrijving. Uiteraard wil het Amerikaanse merk die boot niet missen en dus gaat het in rap tempo zijn modellengamma elektrificeren.

Nieuwe Kuga drie hybride-aandrijvingen

Een van die auto’s is de geheel nieuwe Ford Kuga. Die beleefde vandaag in Amsterdam zijn werelddebuut. Deze crossover zal eind dit jaar te koop zijn en komt er met drie verschillende hybride-aandrijflijnen: mild hybrid, gewone hybride en stekkerhybride. De Kuga is een stuk ruimer dan zijn voorganger, vooral op de achterbank en in het kofferruim. De laadtijd van de stekkerhybride bedraagt vier uur. Hij kan maximaal vijftig kilometer geheel elektrisch rijden. De Kuga komt er vooralsnog niet als geheel elektrisch aangedreven auto.

Ford greep de gelegenheid aan om ook meteen de gloednieuwe Ford Explorer – een grote zevenzits SUV – te tonen. En ook daarvan is een stekkerhybride-versie. Die zou een verbruik moeten halen van 3,4l/100 km (!) ondanks (of dankzij) de toepassing van een 3.0 V6 en een elektromotor en een batterij met een capaciteit van13,1 kWh. Opmerkelijk: deze hybride mag maar liefst 2.500 kilogram aan de trekhaak hebben.

Mondeo, Focus en Fiesta ook hybride

Nog meer nieuws is er in de vorm van de komst van hybrideversies van bestaande modellen zoals de Mondeo en de Mondeo Wagon. Van zowel de Focus als de Fiesta komen mild hybride versies. Daarbij krijgt de 1.0 driecilinder benzinemotor onder bepaalde omstandigheden hulp van een kleine elektromotor die het brandstofverbruik stevig moet drukken, maar ook bijdraagt aan vlottere prestaties. Op langere termijn komt het merk dan ook nog met de Ford Puma, een compacte crossover die tussen de Kuga en de Ecosport wordt gepositioneerd. Deze auto komt er als mild hybrid met 155 pk. Als klap op de vuurpijl kondigde Ford ook nog een elektrisch aangedreven SUV aan die een actieradius zou hebben van meer dan 600 kilometer.

