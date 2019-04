Eerste rijtest Kia e-Soul

Eigenzinnige familiewagen krijgt elektrische aandrijflijn van grote broer

12 april 2019 De Kia Soul was de eerste elektrische auto van de Koreaanse autofabrikant. Door de komst van een tweede model raakt de markante EV niet in de verdrukking. In tegendeel zelfs, blijkt na onze kennismaking met de nieuwste generatie.

De Kia Soul zag in 2009 het levenslicht als een kleine MPV, maar groeide uit tot het elektrische boegbeeld van de Koreaanse autofabrikant. Sinds 2014 wordt het model in Europa uitsluitend als EV gevoerd. Inmiddels heeft de Soul in de showroom gezelschap gekregen van de eveneens volledig elektrische e-Niro. De derde generatie van de olijke gezinswagen beschikt over precies dezelfde aandrijflijn. Een stevige upgrade ten opzichte van het uitgaande model, want op een volle lading stroom komt de Kia tegenwoordig 452 kilometer.

Kleiner en goedkoper

Prijzen zijn op het moment van schrijven onbekend, maar de verwachting is dat de e-Soul onder de e-Niro zal worden gepositioneerd. Niet geheel ten onrechte, aangezien die Kia 20 centimeter groter is. Voor de e-Niro bestaat er echter een wachtlijst van een jaar. De e-Soul staat vermoedelijk binnen een half jaar na het plaatsen van je bestelling voor de deur. De beroemde zeven jaar fabrieksgarantie gaat ook voor dit model gelden en die termijn is eveneens van toepassing op het batterijpakket.

De markante Kia is in de basis als familiewagen bedoeld en dat kun je niet alleen goed zien; je merkt het ook wanneer je achter het stuur plaatsneemt. Hoewel de 204 pk en 385 Nm sterke e-Soul een gemene duw in je rug uitdeelt wanneer je het stroompedaal onachtzaam intrapt, is het geen liefhebber van een actieve rijstijl. De besturing biedt ondanks aanpassingen aan de stuurinrichting nog altijd weinig gevoel en dankzij zijn hoge koets helt de MPV behoorlijk over in de bocht.

Zonder remmen

Deze nieuwe modelgeneratie beschikt voor het eerst over zogenaamde ‘single pedal’-techniek. De flippers achter het stuur zijn niet bedoeld om van verzet te wisselen, maar om de mate van regeneratie te bepalen. Wanneer je de linker hendel naar je toe haalt, kun je de auto tot stoppen brengen zonder je rempedaal aan te raken. De e-Soul is niet de eerste EV die over zulke techniek beschikt, maar wat geeft dat? Alternatieven als de Opel Ampera-e en Nissan Leaf worden er een stuk leuker door om mee te rijden en dat geldt nu dus ook de voor de Kia.

De e-Soul biedt een hoge zit en het zicht rondom is redelijk, op de dode hoek over je rechterschouder na althans. De beschikbare aanvullende veiligheidsuitrusting is uitgebreid, van een file-assistent tot actieve dode hoek signalering. In tegenstelling tot de andere modellen die de Koreanen momenteel voeren, heeft de e-Soul geen infotainmentscherm dat bovenop het dashboard is geplaatst. In plaats daarvan prijkt er in de auto een prominente middenconsole, die met zijn ronde vormen aan het binnenste van hedendaagse Mini’s doet denken.

Extra binnenruimte

Ten opzichte van het uitgaande model is de lengte van de e-Soul met 5,5 centimeter toegenomen. De wielbasis groeide met 3 centimeter. Goed nieuws voor de achterpassagiers, want zij profiteren hierdoor van extra beenruimte. De hoofdruimte was al riant, vanwege het hoekige design van de Kia. De kofferbak is ook stevig gegroeid. Voortaan kan er minimaal 315- en maximaal 1.339 liter aan spullen mee. De e-Soul beschikt bovendien over een dubbele bagagebodem, wat helpt bij het creëeren van een vlakke laadvloer. Geinig is de mogelijkheid om de stroom uit het batterijpakket voor iets anders te gebruiken dan een lange rit. Zo moet je volgens de fabrikant in jouw e-Soul kunnen overnachten mét de airconditioning aan!

De Kia ondersteunt iedere laadvorm, van een stopcontact thuis tot een snellader langs de snelweg. In het gunstigste geval kost je dat 42 minuten. Opladen aan een openbaar laadpunt duurt 6 uur en 10 minuten. De e-Soul is voor het eerst leverbaar met een app, waarop je in de gaten kunt houden hoe het laadproces verloopt. In eerste instantie verschijnt de e-Soul op de Nederlandse markt met een accupakket van 64 kWh. Er zit echter een versie met een 39 kWh batterij aan te komen. Die uitvoering komt weliswaar minder ver op een lading stroom (namelijk 276 kilometer), maar compenseert dat met een toegankelijker prijskaartje.

