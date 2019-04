Eerste rijindruk Skoda Scala

Nuchter gezien een goede keuze

11 april 2019 De Skoda Scala is nuchter bezien gewoon een verstandige keuze. Goed geprijsd, ruim en comfortabel. Wat wil een mens nog meer?

Skoda's bieden in vergelijking tot de concurrentie altijd veel binnenruimte en dat geldt ook weer voor deze Scala. Het is een ruime gezinsauto met goede gebruiksmogelijkheden. Het rijcomfort is dik in orde, de standaarduitrusting en afwerking ook en de prijzen zijn concurrerend. Hij is er vanaf € 21.990 en daarmee is hij net zo geprijsd als de Kia Ceed en de Peugeot 308, maar hij is bijvoorbeeld goedkoper dan een VW Golf – die bij hetzelfde moederconcern vandaan komt. Je gaat je afvragen waarom je nog zo’n duurdere en kleinere VW Golf zou willen.

Veel binnenruimte

Skoda claimt dat de binnenruimte van de Scala erg groot is voor zijn klasse. Zodra je instapt – vooral achterin – blijkt die bewering te kloppen. Er is veel been- en hoofdruimte. Alleen is de middentunnel fors zodat je niet lekker in het midden zit achterin. De achterbak biedt 467 liter ruimte en is daarme één van de ruimste in deze klasse. Met de bank weggeklapt is het 1.410 liter. Hij heeft een vlakke laadvloer en een dubbele bodem. En er is zelfs een elektrische achterklep, wat best bijzonder is in het C-segment.

Handig: Paraplu en trechtertje

Skoda’s hebben enkele handigheidjes die je bij andere merken niet aantreft. Zo zit ook in de Scala in de bestuurdersportier een paraplu verstopt, vind je in het benzineklepje een ijskrabber en verandert het dopje van het reservoir voor de ruitensproeiervloeistof bij het openen in een trechtertje. Slim!

