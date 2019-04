TV programma Kassa: goedkoop tanken met ANWB Onderweg app scoort goed

app scoort 4 van de 5 sterren

25 april 2019 Het televisieprogramma Kassa van BNN-Vara heeft op zijn website diverse apps getest voor goedkoop tanken. De ANWB Onderweg app komt daarbij met 4 van de 5 haalbare sterren goed uit de test.

De redactie meldt op de website onder meer: ‘Navigeren gaat soepel in de ANWB Onderweg app. Klik je een tankstation aan op het kaartje, dan zie je een uitgebreid menu waarop staat aangegeven wat er zoal te krijgen is naast brandstof. Van wasstraat tot de aanwezigheid van wifi wordt getoond. Ook kun je de route naar het tankstation activeren via de routeplanner-app. Daar wordt Google Maps voor geactiveerd op je smartphone. Het kaartje toont ook pompstations waar ANWB-leden met voordeel brandstof kunnen tanken.’

De brandstofprijzen kloppen

Uit de review blijkt verder dat de brandstofprijzen die de ANWB Onderweg app toont ‘heel behoorlijk gelijk zijn met de prijzen aan de pomp. Tijdens de twee keer gehouden steekproef: benzine bij 9 van de 10 pompstations accuraat. Diesel 7 van de 10,’ aldus Kassa. De Onderweg app van de ANWB verdient volgens Kassa 4 van de maximaal 5 haalbare sterren. De Kassa-website berekent verder dat je met apps als de ANWB Onderweg app gemiddeld 120 euro per jaar kan besparen op het tanken van brandstof.

Tanken met ANWB-ledenvoordeel