Twee autostoeltjes falen in frontale botsproef

Voorpublicatie ANWB autostoeltjestest 2019

04 april 2019 De ANWB waarschuwt voor twee autostoeltjes die in de huidige autostoeltjestest de frontale botsproef niet doorstaan. Het gaat om de Babystyle Oyster Carapace Infant en de Chicco Oasys i-Size Bebecare. De stoeltjes worden trouwens niet direct in Nederland verkocht.

Gebruikers en kopers van de zitjes Babystyle Oyster Carapace Infant en Chicco Oasys i-Size nemen een veiligheidsrisico. Chicco heeft inmiddels gereageerd en levert nu alleen een verbeterde versie. De volledige testresultaten van de ANWB autostoeltjestest worden op 21 mei gepubliceerd.

Babystyle Oyster Carapace Infant

De Babystyle Oyster Carapace Infant komt tijdens de frontale botproef los van de Duofix i-Size Base en vliegt door de auto. Metalen assen in het stoeltje zitten met grijphaken vergrendeld aan de basis. Tijdens de botsing breken deze assen uit de kunststof schaal waardoor het zitje los komt en naar voren vliegt. Bij een botsing in de praktijk zou een kind hierdoor ernstig gewond kunnen raken.

Botsproef Babystyle Oyster Carapace Infant

Chicco Oasys i-Size Bebecare

Bij de Chicco Oasys i-Size met i-Size Base scheurt tijdens de botsproef de gordel waaraan de gesp zit uit de zitschaal, waarna de dummy niet meer vast zit. De betreffende gordel zit met een lus door de zitschaal gestoken en is van onderen vastgezet met een plastic clip. Bij de crashtest breekt de plastic clip en raakt de gordel los. Bij een ongeval zou het kind uit de stoel gegooid worden met grote kans op letsel.

Botsproef Chicco Oasys i Size Bebecare

Niet in Nederland te koop

Gevaar voor Nederlandse consumenten lijkt echter beperkt omdat beide zitjes hier niet rechtstreeks worden aangeboden. Fabrikant Chicco heeft laten weten dat de stoel in Europa alleen in kleine hoeveelheden beschikbaar was. Het stoeltje in de geteste versie wordt onmiddellijk uit de handel genomen en nieuwe leveranties betreffen een verbeterde versie.

Eventuele bezitters van de Chicco Oasys i-Size kunnen de betreffende onderdelen gratis laten vervangen. De klantenservice is hiervoor bereikbaar op www.chicco.com/en/contact.html.

