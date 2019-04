Aanbiedingen Kia bij ANWB Private Lease

Private Lease voordelig een Kia Picanto, Stonic of Niro Hybrid

12 april 2019 De meest populaire Kia modellen zijn nu wel heel scherp geprijsd bij ANWB Private Lease. Je rijdt nu al een Kia vanaf slechts 189,- per maand. Zolang de voorraad strekt, want op=op.

Voor 189,- per maand rijd je al in een Kia Picanto, die door zijn bagageruimte en vlotte uiterlijk één van de meest populaire stadsauto’s. In de EconomyPlusLine kun je rekenen op onder andere een AUX en USB-aansluiting en uiteraard ook airconditioning. Tegen meerprijs is de Picanto te upgraden naar de Design Edition.

De Kia Stonic Comfortline is er vanaf 299,- per maand. De Stonic is dan al voorzien van AUX en USB, 7-inch audio display, bluetooth met stuurwielbediening. Maar als je net wat meer luxe aan boord wil is de interessante upgrade naar de DynamicLine mogelijk.

De zuinige en eveneens scherp geprijsde Kia Niro Hybrid is er direct als goed uitgeruste DynamicLine. Daarmee heb je onder meer de beschikking over een navigatiesysteem, Apple Carplay & Android Auto en parkeersensoren achter. Je private leaset deze hybride aangedreven crossover vanaf 379,- per maand.

Bekijk alle Kia aanbiedingen van ANWB Private Lease of lees eerst meer informatie over ANWB Private Lease.

