5 beroemde filmauto's

Soms herinner jij je de auto's beter dan de acteurs!

Bekende filmauto's heb je in alle soorten en maten, maar deze 5 beroemdheden mogen aan de borreltafel sowieso niet ontbreken.

Wie weet er nog hoe de acteur uit de Herbie-films heet? Juist. Sommige filmauto's blijken zulke sterren, dat ze hun beroemde berijders van het doek spelen. Wij zetten 5 markante voorbeelden op een rij, waarbij dat aandoenlijke Kevertje uiteraard ook voorbij komt.

1) Dodge Charger uit The Fast and the Furious (2001 t/m 2017)

De laatste aflevering van de 'Dukes Of Hazzard'-televisieserie werd alweer in 1985 opgenomen, maar de Amerikaanse coupé waarmee de hoofdrolspelers hun gigantische sprongen maakten, is nooit uit de 'spotlights' geweest. De Dodge Charger - want daar hebben we het over - was sindsdien veelvuldig op het witte doek te zien, alleen niet altijd in het oranje. Hofleverancier is de Fast & Furious-filmreeks, waarin de 'muscle car' een prominente rol speelt. De teller staat inmiddels op 8 rolprenten en de Dodge zit zelfs in meer delen dan sommige van de acteurs! Hoewel de typenaam tot op de dag van vandaag wordt gevoerd, is de tweede generatie van de Charger veruit het populairst. Dat model, met zijn kenmerkende, op een colaflesje gebaseerde ontwerp, liep slechts drie jaar van de band: van 1968 tot 1970.

2) Ford Mustang uit Bullitt (1968)

Met de Mustang introduceerde Ford in de jaren '60 een sportwagen die een aansprekend design combineerde met een betaalbare prijs. Hoe zeer dat ontwerp in de smaak viel, blijkt wel uit het feit dat de 'Pony Car' een belangrijke rol speelde in maar liefst 809 films. Gone In 60 Seconds (2000) is daarvan een aansprekend voorbeeld, maar misschien wel de beroemdste rolprent met een Mustang d'r in is Bullitt (1968). De sportwagen wordt gebruikt in een legendarische achtervolgingsscène door San Francisco, waarin overigens ook een Dodge Charger voorkomt! De donkergroene coupé zonder typeplaatjes en een karakteristieke witte pookknop is door Ford al herhaaldelijk opnieuw uitgebracht. Ook de huidige modelgeneratie valt als zodanig te verkrijgen. Met een prijskaartje van dik 120 mille is het geen goedkoop eerbetoon, maar het oorspronkelijk voor de film gebruikte exemplaar is met een veilingopbrengt van 5 miljoen dollar een stuk duurder!

3) Citroën 2CV uit For Your Eyes Only (1981)

's Werelds beroemdste geheim agent wordt vereenzelvigd met Engelse sportwagens. Maar zijn meest memorabele vervoermiddel is geen Lotus of Aston Martin, maar een knalgele Lelijke Eend! Voor de scène waarin 007 in deze weinig voor de hand liggende 'getaway car' aan een legertje huurmoordenaars probeert te ontkomen, werden 4 Citroëns gebruikt. De auto's werden bijna allemaal voorzien van een sterkere motor en een rolkooi. Eén exemplaar werd origineel gehouden: daarin namen de acteurs hun teksten op. Dat bewuste Eendje kwam uiteindelijk in Nederland terecht: de automobiele beroemdheid pronkt nu in de werkplaats van een bekende Eendengarage in de Beemster.



4) Volkswagen Kever uit The Love Bug (1968)

Hij kwam in de aanhef van dit artikel al voorbij: Herbie. De Volkswagen Kever is de gedroomde verpakking voor deze kindervriend, maar het had niet veel gescheeld of er was een Toyota of een Volvo gecast. De filmmaatschappij zette verschillende auto's voor de deur van de studio en bekeek de reacties van het passerende publiek. De Volkswagen was de enige waarbij niet tegen de bandjes werd getrapt, maar die een aai over zijn flank kreeg. In totaal zijn er 5 Herbie-films gemaakt, waarvoor naar verluidt meer dan 100 Kevertjes zijn ingezet. Hoewel Volkswagen meerdere generaties van de Kever heeft gemaakt, werd er ook voor de laatste film teruggegrepen naar het origineel: een gebroken witte versie uit modeljaar 1963. En mocht je al die tijd hebben zitten prakkiseren: de acteur uit Herbie heet Dean Jones.

5) Mini uit Bean (1997)

Je hoeft het hangslotje aan de deur niet eens te zien om te weten dat we hier te maken hebben met de Mini van Mister Bean. Het personage van de Britse komiek Rowan Atkinson reed in zijn eigen televisieserie al in het Engelse autootje rond. Toen het karakter de overstap maakte naar het witte doek, kon ook zijn groen-met-zwarte vervoermiddel natuurlijk niet ontbreken. De Mini kreeg een veel grotere rol toebedeeld dan uiteindelijk in de bioscoop te zien was: een scène waarin Bean de file omzeilt door letterlijk binnendoor te steken bij het beroemde warenhuis Harrods, sneuvelde op de montagetafel. De opnames prijken als extra op de DVD en zijn ook op het internet nog wel te vinden.