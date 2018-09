Benzineprijzen stijgen steeds verder

Hoogste niveau sinds 2014

25 september 2018 De stijgende olieprijzen kunnen de prijzen aan de pomp flink gaan aanjagen. Op dit moment is de gemiddelde adviesprijs voor Euro 95 € 1,784 en de verwachting is dat dit verder zal stijgen. "Er is een mogelijkheid dat de grens van € 2,- per liter benzine bereikt gaat worden," aldus marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers.

De stijgende benzineprijs is een rechtstreeks gevolg van de stijgende prijs voor ruwe olie op de wereldmarkt. De prijs per vat ligt nu rond de 80 dollar, het hoogste niveau sinds november 2014. Gisteren lieten grote oliehandelaren weten dat de olieprijs kan oplopen tot 100 dollar per vat, vooral vanwege het wegvallen van Iraanse olie op de markt door de Amerikaanse sancties tegen Iran.

Liter benzine in 2012: € 1,895

De adviesprijs aan de pomp voor benzine (Euro95) ligt nu op € 1,784 per liter. Daarmee komt het record van € 1,895 uit oktober 2012 in zicht. Elke dollar bij de olieprijs is 1 cent extra erbij aan de pomp als het structureel is," verklaart Van Selms. Daarbij hebben wisselkoerseffecten invloed op de benzineprijs, omdat ruwe olie in dollars wordt afgerekend. Door de waardedaling van de euro tegen de dollar werd de olieprijs in het afgelopen halfjaar 3 tot 4 dollar duurder.

Nederland heeft de hoogste belastingdruk op brandstof in de wereld. Tweederde van de Euro 95 bestaat uit accijns, wettelijke heffing en BTW. De rest van de literprijs is onder meer afhankelijk van de productieomvang, de dollarkoers, wereldgebeurtenissen en weersomstandigheden.

Dagelijkse wijzigingen in prijzen

UnitedConsumers houdt dagelijks de adviesprijzen voor bijvoorbeeld benzine en diesel in de gaten. Deze prijzen worden dagelijks aangepast. "Bij een hogere olieprijs stijgen de prijzen zo snel mogelijk, maar bij een daling worden de prijzen vertraagd aangepast," aldus Van Selms.

Van Selms stelt wel dat het 'koffiedik kijken' is als het gaat om de ontwikkeling van de olieprijs. "Het hangt van incidenten aan elkaar. Het kan raar gaan."

Korting op benzineprijs

Als ANWB-lid kun je je gratis aanmelden voor tanken met ledenvoordeel. Bij meer dan 800 tankstations in Nederland ontvang je dan tot 5 cent per liter op de pompprijs.

Meer informatie

In de handige Onderweg app kun je onder andere zien in welke tankstations meedoen met tanken met ledenvoordeel en de actuele brandstofprijzen van alle tankstations in Nederland checken.