Velen rijden met ongeldig rijbewijs

19 oktober 2018 Duizenden mensen hebben nog steeds hun rijbewijs, terwijl ze dat eigenlijk hadden moeten inleveren. dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het gaat om mensen van wie het rijbewijs ongeldig is verklaard, maar die het vervolgens niet hebben opgestuurd naar het CBR.

De bestuurders zijn bijvoorbeeld bestraft omdat ze meermaals met te veel drank of drugs op achter het stuur zijn gaan zitten. Het kan ook gaan om mensen die niet meer geschikt zijn om auto te rijden, zoals ouderen met dementie.

Acht per dag

Het CBR wijst erop dat niet iedereen die zijn ongeldige rijbewijs nog in bezit heeft, daadwerkelijk in de auto stapt. Maar cijfers van de politie laten zien dat dit toch nog wel vaak gebeurt. De afgelopen drie jaar hield de politie jaarlijks bijna 3000 mensen staande met een ongeldig rijbewijs. Dat zijn er zo'n acht per dag.

5000 sinds 2016

Alleen al sinds 2016 is door het CBR van meer dan 5000 mensen vastgesteld dat ze hun roze pasje onterecht nog op zak hebben.

Bron: NOS.nl