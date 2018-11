Reken je niet te rijk met juiste bandenspanning

Bandenspanning eerder goed voor verkeersveiligheid dan je portemonnee

26 oktober 2018 Milieu Centraal deed onlangs een steekproef onder 868 auto's, waaruit bleek dat slechts 20 procent van de banden hard genoeg was opgepompt. De voorlichtingsorganisatie stelt dat de juiste bandenspanning van invloed is op het milieu én je portemonnee. Maar vergeet vooral de veiligheid niet!

Als iedereen in Nederland met de juiste bandenspanning zou rijden, besparen we ongeveer 600 miljoen kilo CO2 per jaar, aldus Milieu Centraal. Per automobilist bedraagt die besparing gemiddeld 75 kilo CO2, vergelijkbaar met honderd keer warm douchen.

De onafhankelijke voorlichtingsinstantie rekent bovendien voor dat we met de juiste bandenspanning 60 euro per jaar aan brandstof kunnen besparen. De meeste autobezitters controleren hun bandenspanning echter maar zelden, laat staan dat ze hem aanpassen.

Veel geld alleen bij flinke onderspanning

De ANWB roept al jaren op om iedere maand je bandenspanning te controleren. Vandaar dat dagblad Trouw ons om een reactie vroeg op de berichtgeving van Milieu Centraal. Menno Neeteson, auto-expert bij de ANWB, laat aan de krant weten dat de juiste bandenspanning inderdaad van invloed is op je brandstofverbruik, maar dat 'banden wel een flinke onderspanning moeten hebben voordat het verbruik op deze manier wordt beïnvloed'. Oftewel: die zes tientjes bespaar je niet zomaar.

Daarom benadrukt de ANWB vooral het belang van bandenspanning voor de veiligheid. Neeteson: "In tests waarbij één band een forse onderspanning heeft, vinden we nauwelijks invloed op het brandstofverbruik, maar wel een grote invloed op weggedrag en veiligheid."

