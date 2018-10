Nieuwe brandstoflabels vanaf 12 oktober

Internationale duidelijkheid over brandstoffen

04 oktober 2018 Bij tanken in het buitenland slaat sommige automobilisten de schrik om het hart. Als je niet weet dat dieselolie in Frankrijk gasoil of gazole heet, kun je lang zoeken. Vanaf 12 oktober is er duidelijkheid.

Op die datum krijgen alle tankstations in de EU, plus een aantal landen zoals Noorwegen, Turkije, Servië en Zwitserland, gestandaardiseerde stickers die de diverse soorten brandstof aanduiden.

Nieuwe stickers op pomp en tankklep

De ronde symbolen duiden dan altijd op benzine, de vierkante op diesel en de ruitvormige op gas. Deze stickers zijn dan te vinden op de pomp en op vulpistolen. Nieuwe auto’s krijgen ook aan de binnenkant van de tankklep een sticker volgens hetzelfde systeem. Zo is direct duidelijk welke brandstof je moet tanken.

Ronde, vierkante en ruitvormige symbolen

De ronde symbolen duiden altijd op benzine, de vierkante op diesel en de ruitvormige op gas. Behalve E5 zijn er ook de benzines E10 en E85. Het getal staat voor het percentage bio-componenten. Hetzelfde geldt voor diesel. Behalve B7 zijn er ook B10, B100 en XTL. XTL is een synthetische olie en is dus niet uit aardolie vervaardigd. Bij gas geven de letters in de ruit aan om welk type het gaat.

De stickers zijn nodig omdat er steeds meer brandstoffen bijkomen. Dat komt doordat de Europese Unie en nationale overheden willen dat we milieuvriendelijk gaan tanken. Er komen bijvoorbeeld steeds meer biobrandstoffen (al dan niet in mengvorm), waarmee auto’s minder schadelijke stoffen uitstoten.

Meer soorten brandstof

In Nederland gaan er ook meer brandstoffen aankomen. Het aantal pompen met waterstofgas (sticker ‘H2’) zal toenemen. Euro95 en Super blijven bestaan, maar in 2019 zal Euro95 veel vaker meer ethanol bevatten, (maximaal 10 procent oftewel E10) in plaats van de huidige 5 procent (E5). Iedereen, maar zeker als je een auto hebt van voor 2000, doet er goed aan te checken of zijn auto geschikt is voor E10. Anders kunnen die auto’s altijd worden gereden op loodvrij 98, maar dat is niet overal meer verkrijgbaar. Checken kan op www.e10check.nl.

Toch verkeerd getankt?

Je zult niet de eerste zijn die per ongeluk een keer de verkeerde brandstof tankt. En zeker met de naamswijzigingen is een ongelukje zo gebeurd. Gelukkig kun je ook hiervoor de Wegenwacht bellen. Met de speciale ‘verkeerd-getankt’-installatie kan de Wegenwacht zo de verkeerde brandstof eruit halen en de juiste erin doen. Heb je nog geen Wegenwacht Service? Bekijk dan alle pakketten!

