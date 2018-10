Rijden op de zon

Nieuw Nederlands automerk: Lightyear

01 oktober 2018 Als we in de toekomst allemaal elektrisch willen gaan rijden, waar halen we dan al die stroom vandaan? Het nieuwe Nederlandse automerk Lightyear bedacht een auto die zijn peut direct bij de grootste energiebron haalt… de zon.

Is Lightyear een automerk? Jazeker, alleen er rijdt er nog geen een van rond. Op de Automotive Campus in Helmond wordt dagelijks door een steeds groter team keihard gewerkt aan de introductie, die voor 2019 is voorzien. Het merk en de hele gedachte erachter zijn afkomstig van twee voormalige studenten Automotive aan de TU in Eindhoven: Lex Hoefsloot en Roy Cobbenhagen.

Al in 2012 zijn ze begonnen met het idee een auto te laten rijden op zonne-energie. Dat leidde eerst tot de Stella, een vierpersoonsauto met die techniek, met een tamelijk curieus uiterlijk. Stella is als project verbonden gebleven aan de TU/E, maar de ermee opgedane kennis hebben ze meegenomen, net als een aantal andere voormalige studenten. Er komt nogal wat kijken bij de ontwikkeling van de auto zelf én de realisatie van een productielijn waar die in serie kan worden gemaakt. Om dat voor elkaar te krijgen hebben ze in totaal zo’n zestig financiers aangetrokken, in binnen- en buitenland. Overigens is in Duitsland ook een auto in ontwikkeling zie op zonne-energie rijdt: de Sono Sion.

Actieradius van 800 km

Zo lang de auto buiten geparkeerd staat, in het zonlicht, worden de accu’s bijgeladen. Daarvoor hoeft de zon echt niet constant tropisch te zijn. De accu van de Lightyear is zó groot, dat er tot wel 800 kilometer mee kan worden gereden, als die helemaal vol zit. Zo lang de zon schijnt, ‘tankt’ de Lightyear zichzelf steeds bij, al gaat dat natuurlijk veel minder snel dan het energieverbruik onder het rijden. Mocht de accu toch echt uitgeput raken, dan kan de auto aan de stekker of aan de snellader. Hoe vaak dat moet, hangt heel sterk af van de wijze waarop de auto wordt gebruikt, hoeveel én waar je rijdt. In Zuid-Europa heb je nu eenmaal meer zonuren dan in Lapland. Op de site van Lightyear staat een rekenmodel waarmee je een indicatie kunt krijgen. Voer in ‘Amsterdam’ en ’20.000 km per jaar’ en het model zegt dat je gemiddeld zestien keer per jaar aan de stekker moet. Dat is al heel wat anders dan 365 dagen per jaar. Bovendien: zo lang je ’m niet aan de laadpaal hangt, zijn er geen kosten voor elektriciteit, want ‘voor niks gaat de zon op’, toch? En hoe groen wil je je energie hebben?

Geen allemansvriend

Voorlopig zal de Lightyear nog wel even een exclusieve auto blijven. In de nieuwe fabriek kunnen maximaal duizend stuks per jaar worden gebouwd en de catalogusprijs ligt op € 119.000,- zonder belastingen. Export buiten Europa is vooralsnog niet gepland. Niettemin zijn er op voorhand, ongezien, al enkele tientallen verkocht. Er wordt keihard gewerkt om volgend jaar inderdaad de productie te kunnen starten.

En de toekomst? Er wordt al gedacht over een kleiner en betaalbaarder model. Daarvoor staat nog geen potloodstreep op papier, maar rond 2023 zou die wel eens beschikbaar kunnen zijn. Dat is sneller dan je denkt!

