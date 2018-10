Een elektrische occasion kopen… slim of niet?

Aanbod gebruikte elektrische auto’s groeit snel

01 oktober 2018 Is de tijd rijp om als particulier een gebruikte elektrische auto te kopen? Waar begin je dan aan? En welke moet je hebben?

Het antwoord op de vraag of een gebruikte elektrische auto een slimme zet is, staat of valt bij de manier waarop je je auto gebruikt. Een gezinsauto waarmee de boodschappen worden gedaan, kinderen halen en brengen, op familie- of andere visite gaan, gezinsuitjes… dat kan allemaal prima met een elektrische auto. De enige voorwaarde is dat je gemakkelijk toegang hebt tot een laadpunt. Het mooiste is natuurlijk een stallingsplek aan huis, waar je een ‘wallbox’ kunt laten plaatsen (vanaf ongeveer € 1.000). Een publieke laadpaal vlakbij kan ook, maar die is niet altijd beschikbaar. Gebruik je de auto voor woon-werkverkeer, dan is het fijn als je ook bij je werkplek een oplaadpunt hebt. Toch eens met de baas over praten… Maak je geregeld lange ritten en heb je tussen die ritten weinig opplaadtijd, dan moet je je afvragen of een elektrische auto wel zo handig is.

Goedkoper rijden

In een aantal opzichten is elektrisch rijden echt heel goedkoop. Zeker als je de accu’s thuis oplaadt op nachttarief. Dan zijn die kosten een fractie van brandstoftanken. Onderhoud aan een elektrische auto is ook veel goedkoper, want er is geen olie, er zijn geen filters, geen bougies, geen distributieriem… Een ander aspect is de vrijstelling van Houderschapsbelasting. Dat scheelt natuurlijk ook! Die geldt nu inderdaad voor alle volledig elektrische auto’s. Hoe lang dat van kracht blijft is niet te voorspellen. Die vrijstelling vervalt, zodra het de schatkist te veel inkomsten gaat schelen. Vooralsnog moet het dienen als een stimulans om mensen de elektrische auto in te krijgen.

Koren en kaf

Ga je op zoek naar een gebruikte elektrische auto’s dan moet je eerst het koren van het kaf scheiden. Zoekend naar elektrische auto’s op autozoeksites, valt op dat er ook steeds hybrides en plug-in hybrides opduiken. En die horen er niet tussen te staan want dat zijn immers auto’s met een elektromotor in combinatie met een brandstofmotor. Het valt ook op dat veel auto’s worden geadverteerd (en soms staat dat alleen in de toelichting) met een prijs éxclusief BTW. Dat is wel interessant voor wie zo’n auto zakelijk koopt maar voor ons als particulier geeft het een vertekend beeld: je moet er nog ‘even’ 21% bij optellen!

EV's komen terug uit de lease

In de komende jaren gaan we een flinke uitbreiding van het aanbod elektrische auto’s krijgen, die net vijf jaar oud zijn. Die auto’s komen dan terug uit de lease. Veel meer aanbod betekent dat de prijzen onder druk komen te staan. En daar kun je als particulier voordeel van hebben. De kopers staan nog niet echt in de rij, dus je hebt keuze. Als je weet wat voor auto je wilt, dan is het slim dat aan te geven bij bijvoorbeeld de dealer van het merk of een outlet van een leasemaatschappij. Als potentiële koper ben je bij die bedrijven zéér welkom!

Grote test elektrische auto’s

Op deze website en op YouTube vind je een door de ANWB uitgevoerde test met elektrische auto’s tot 50 mille. Verder vind je op deze website veel aanvullende informatie over elektrisch rijden.

Hoe zit het met onderhoud?

Ook een elektromotor kent slijtage en als die het na bijvoorbeeld 250.000 km de geest geeft, wat dan? Hoe lang een accu het uithoudt is nog niet met zekerheid te zeggen. Vervangen door een nieuwe kàn. Wellicht is er intussen zelfs een accupakket met een grotere capaciteit te koop dat zó in de auto past. Maar wat kost dat? Voor de overige onderdelen geldt hetzelfde als voor een normale auto. Banden slijten, remblokken en eventueel remschijven moeten ook een keer worden vervangen. Helemaal vrij van onderhoud en reparatie is een elektrische auto op leeftijd dus beslist niet.

