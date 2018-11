Eerste botsproef met waterstofauto

Hyundai NEXO slaagt bij Euro NCAP met vlag en wimpel

26 oktober 2018 Euro NCAP onderwerpt meerdere malen per jaar nieuwe personenwagens aan een botsproef. Ditmaal zat daar ook een waterstofauto tussen: de Hyundai NEXO.

De NEXO is niet de eerste waterstofauto op de Nederlandse markt: die eer valt te beurt aan de Toyota Mirai, maar dat model is door botsproefinstantie Euro NCAP (nog) niet getest. De Hyundai is wel tegen de muur gezet en scoorde daarbij de maximale veiligheidsscore.

Net als een elektrische auto rijdt een waterstofauto op stroom, alleen kun je een dergelijke personenwagen niet bij een laadpunt opladen. Je tankt zo'n auto vol met waterstof, waar met behulp van een brandstofcel elektriciteit van wordt gemaakt.

Bij Euro NCAP keken ze reikhalzend uit naar deze botsproef, omdat aandrijving met behulp van een brandstofcel nog betrekkelijk nieuw is. Aan de botsveiligheid zal het in ieder geval niet liggen: met 5 sterren staat op dat vlak niets een doorbraak bij het grote publiek in de weg.

