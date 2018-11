Wordt de volgende Auto van het Jaar een Lamborghini?

Exclusieve bolides maken even goed kans op de prestigieuze titel

09 november 2018 Elke personenwagen die sinds de vorige Auto van het Jaar-verkiezing nieuw op de markt is verschenen, maakt kans op de prestigieuze titel. Dus ook de Lamborghini Urus!

Je zult maar een van de 52 juryleden van de Auto van het Jaar-verkiezing zijn, zoals Autoportal-redacteur Gert Wisse. Aan hem de taak de beste te kiezen uit álle nieuwe personenwagens die sinds de vorige editie zijn uitgebracht. Het deelnemersveld is divers: van de Ford Focus tot een Lexus LS.

Chique koets

Een groot deel van de kanshebbers bestaat dit keer uit semi-terreinwagens. Die koetsvorm blijft onverminderd populair; zelfs fabrikanten als Maserati en Bentley verkopen ze tegenwoordig. Lamborghini haakt nu aan met de Urus.

Met 650 pk, 850 Nm en een sprinttijd van 0 tot 100 km/h in 3 seconden is die Urus de snelste semi-terreinwagen van het moment. En dan te bedenken dat de Lamborghini 2.200 kilogram weegt; alleen met de nodige kunstgrepen krijg je zo’n geweldenaar de bocht om. Het lijstje hulpsystemen omvat onder meer vierwielbesturing, vierwielaandrijving en actieve demping.

In het kader van praktisch gebruiksgemak staat er ook gewoon een trekhaak (!) op de optielijst. Op papier biedt de Urus plaats aan vijf inzittenden, maar vanwege de forse middentunnel zullen dat er in de praktijk eerder vier zijn. De bagageruimte bedraagt een stevige 616 liter.

Geen trendsetter

De kans dat de Lamborghini ook daadwerkelijk Auto van het Jaar wordt, is klein. De aanschafprijs bedraagt minimaal drie ton en omdat er al meerdere van dit soort luxe crossovers bestaan, kunnen we de Urus ook niet als trendsetter beschouwen; een argument dat in het verleden wel eens de titel opleverde.

De SUV is overigens niet kansloos: in 1978 werd de Porsche 928 Auto van het Jaar. De sportwagen, met een dikke V8 onder de motorkap, bleef daarmee logischer keuzes als de Ford Granada en BMW 7 Serie voor. Andere exoten die deze editie meedingen naar de prestigieuze onderscheiding, zijn de Aston Martin Vantage en Rolls-Royce Cullinan.

