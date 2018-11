Voorstel: onnodig op laadplek? Boete!

ANWB vindt het te vroeg voor geldstraffen, maar pleit wel voor gedragsregels aan de laadpaal

28 november 2018 De ANWB roept al langer om gedragsregels rond het gebruik van laadpunten van elektrische auto's. De Vereniging Elektrische Rijders wil een stap verder gaan door het onnodig bezet houden van zo'n plek te beboeten.

Het voorstel van de VER is niet zomaar een proefballon: energieleverancier Nuon werkt al met een boetetarief voor klanten die tussen 07.00 uur 's ochtends en 19.00 uur 's avonds langer dan nodig aan een laadpaal geparkeerd staan.

Hoewel het vooralsnog om een proef in twee provincies gaat en het boetebedrag nog geen kwartje bedraagt, spreekt de energieleverancier al van een succes. De beschikbaarheid van laadpunten is met ruim een kwart toegenomen, omdat automobilisten hun personenwagens voortaan verplaatsen.

(Semi)elektrische auto's die onnodig een laadplek bezet houden, zijn een doorn in het oog van EV-rijders die onvoldoende stroom in hun batterij hebben om huiswaarts te kunnen keren. Reden voor de Vereniging Elektrische Rijders om op te roepen tot een boetetarief. Zij wijzen er op dat de druk op laadpalen de komende jaren alleen nog maar verder zal toenemen, wanneer er meer en meer auto's met een stekker op de weg verschijnen.

Begonnen bij gemeente

De ANWB herkent deze problematiek en wijt dit vooral aan het verschil in beleid van de gemeenten in ons land. “Ooit is men begonnen met gratis stroom, vervolgens gratis parkeren en te suggereren dat er voor de elektrische rijder altijd een parkeerplaats voor handen is", aldus Ad Vonk. "In de loop der jaren is het beleid flink veranderd en zijn er veel verschillende regels gekomen. Ook bestaat er onduidelijkheid over het feit of de auto daadwerkelijk aan de stroompaal moet zijn gekoppeld. Ook dat verschilt weer per gemeente."

De ANWB roept al langer op tot gedragsregels rond het gebruik van laadpunten, maar vindt het nog te vroeg om boetes uit te delen. “We zitten nog aan het begin van een ontwikkeling. De mensen die nu al een elektrische auto rijden, moeten zelf de discipline op kunnen brengen om na het opladen hun auto weg te halen. Zij weten tenslotte als geen ander hoe vervelend het is om zonder stroom te zitten.”

