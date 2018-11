Tanken in Duitsland heeft geen zin meer

13 november 2018 Even de grens oversteken om de tank vol te gooien heeft geen zin meer. De benzine bij onze oosterburen kost op dit moment hetzelfde als in Nederland, of is zelfs duurder. Door de lage waterstand van de Rijn kan er veel minder brandstof aangeleverd worden dan nodig is. En dat drijft de prijs op.

De Duitse tankstations in de grensregio voelen de pijn. Door de transportproblemen moeten sommige pomphouders de deuren zelfs tijdelijk sluiten; ze zijn helemaal ‘droog’. En op die plekken waar nog wel benzine te krijgen is, blijven de Nederlanders weg. Voor hen valt er immers geen voordeel meer te halen, nu de prijs aan de pomp in hun eigen dorp of stad lager ligt.

Rustiger door dure benzine

,,We hopen dat de prijs snel weer zakt”, zegt Laura Wellen van het Argos-tankstation in het Duitse dorpje Wyler. Over teruglopende omzetcijfers laat ze zich niet uit, maar het is ‘inderdaad wel rustiger’ sinds de benzine duurder is geworden. ,,We hebben een goede basis aan vaste klanten, daar zijn we blij mee. Maar de mensen die puur voor de prijs komen, die blijven weg.”

Volgens Stephan Zieger, directeur van de Duitse brancheorganisatie van brandstofhandelaren, is er heel veel water in de Rijn nodig om weer een normale situatie te krijgen. ,,We kunnen de benzine simpelweg niet overal tijdig leveren. Schepen kunnen maar voor de helft of minder gevuld worden, en vrachtwagens kunnen maar 2 of 3 keer per dag gebruikt worden. Het is een ernstig logistiek probleem.”

