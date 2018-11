Tanken in de ochtendspits goedkoper dan in avondspits

08 november 2018 Als de brandstoftank van je auto bijna leeg is, kun je beter ’s ochtends onderweg naar je werk bij een pompstation stoppen dan ’s middags op weg naar huis. Bij één op de vijf tankstations wordt de prijs van benzine en diesel namelijk gedurende de dag aangepast. En ’s nachts en in de vroege ochtend gaan de prijzen het vaakst naar beneden.

Na vier uur ’s middags stellen de meeste pompstations hun prijzen juist weer naar boven bij, blijkt uit gegevens van tankpasbedrijf Travelcard. De prijsverschillen gedurende de dag bedragen soms wel een dubbeltje per liter, zegt directeur Reint-Jan Vink.

Eigenaren van pompstations proberen met snelle prijswijzigingen de concurrentie te slim af te zijn, en om de drukte over de dag te verdelen. Met z’n allen in de ochtendspits gaan tanken kan dus heel goed een averechts effect hebben, waarschuwt Vink. „Als tankstations merken dat er op die momenten veel mensen komen, verlagen ze de prijzen juist niet.”

Bron: De Telegraaf

Korting op benzineprijs

Als ANWB-lid kun je je gratis aanmelden voor tanken met ledenvoordeel. Bij meer dan 800 tankstations in Nederland ontvang je dan tot 5 cent per liter op de pompprijs.

Meer informatie

In de handige Onderweg app kun je onder andere zien in welke tankstations meedoen met tanken met ledenvoordeel en de actuele brandstofprijzen van alle tankstations in Nederland checken.