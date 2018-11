Met all seasonbanden naar Duitsland: mag het nu wel of niet?

Productiedatum en sneeuwvloksymbool van belang bij toelating Oosterburen

Dat jouw auto in Duitsland 's winters over winterbanden moet beschikken, weten de meeste mensen wel. Maar hoe zit dat nou wanneer je met all seasonbanden rijdt?

All seasonbanden vormen een compromis tussen winter- en zomerbanden. Ze hebben 's winters duidelijke voordelen ten opzichte van een zomerband, maar vertonen ten opzichte van een winterband tekortkomingen op het gebied van tractie en zijdelingse grip in de sneeuw.

In Duitsland moet jouw auto zijn voorzien van banden die geschikt zijn voor de weersomstandigheden. In de winter zijn dat dus winterbanden. Die moeten opgewassen zijn tegen sneeuw, ijzel of gladheid door sneeuw- of ijsvorming.

Ook all seasonbanden worden als winterband beschouwd, mits ze zijn voorzien van een sneeuwvloksymbool. Dit symbool geeft aan dat de banden zijn getest en geschikt bevonden voor gebruik bij winterse omstandigheden.

Heb je winterbanden waarop alleen een M+S-symbool staat, dan kun je die in Duitsland blijven gebruiken zolang ze maar vóór 2018 zijn gefabriceerd. De productiedatum van de band is af te lezen aan de Department Of Transportation-code (ookwel de DOT-code) op de zijkant van de band. De laatste vier cijfers van deze code geven aan in welke week en welk jaar de band is geproduceerd.

