Euro NCAP waarschuwt voor autonome rijhulpsystemen

Botsproefinstantie breidt testwerk uit en komt meteen met waarschuwing

01 november 2018 Botsproefinstantie Euro NCAP test voortaan ook autonome rijhulpsystemen. Op basis van hun eerste bevindingen drukt de instantie automobilisten op het hart achter het stuur nog niet onbekommerd achterover te leunen.

De botsproefinstantie maant fabrikanten bovendien voorzichtig te zijn met de term 'autonoom'. Weliswaar zijn systemen als adaptieve cruise control en actieve rijstrookassistentie (Lane Departure Warning) bedoeld om automobilisten op de snelweg bij te staan, maar de bestuurder blijft ten allen tijde verantwoordelijk.

En dat is maar goed ook, want bij de door de instantie georganiseerde tests blijken nieuwe modellen van DS en BMW automobilisten nauwelijks te ondersteunen, terwijl Tesla juist de illusie wekt de bestuurder volledig te ontzorgen. Eén oneffenheid in de weg is echter voldoende om de adaptieve cruise control van de Amerikaanse EV uit te schakelen, zonder dat de persoon achter het stuur dit direct in de gaten heeft.

Euro NCAP voerde ook een proef uit met in- en uitvoegend verkeer. Zonder tussenkomst van een alerte bestuurder was een botsing bij alle auto's onvermijdelijk. Uiteindelijk deden er 10 auto's mee aan de testreeks: de Audi A6, BMW 5 Serie, DS7 Crossback, Ford Focus, Hyundai NEXO, Mercedes C-Klasse, Nissan Leaf, Tesla Model S, Toyota Corolla en Volvo V60.

ANWB test

De ANWB test dit soort systemen al langer. Vorig jaar zetten we 65 leden op een afgesloten testbaan achter het stuur om aan den lijve te ondervinden waar de werking van hulpsystemen ophoudt en de verantwoordelijkheid van de bestuurder begint. Deze in samenwerking met Bosch georganiseerde Safe Car Experience werd door de deelnemers gewaardeerd met een 8,4.

