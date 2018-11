De banden van de toekomst

Waar rijden we in de toekomst op? Diverse deskundigen bogen zich over deze vraag. De uitkomst? Lees snel verder!

Zijn dit de banden van de toekomst?

In september organiseerde het toonaangevende internationale bandenbedrijf Hankook Tire, in het eigen Technodome in Daejeon, het jaarlijkse 'Design Insight Forum'. Hier werden de winnende werken van het '2018 Design Innovation'-programma onthuld: een futuristisch R&D project waarbij design studenten van over de hele wereld samen met Hankook Tire laten zien dat een innovatief bandensysteem waarde kan genereren voor de mobiliteit van de toekomst. Dit waren de beste ideeën.

Dit jaar werkten 19 studenten Industrieel Ontwerpen van het Royal College of Art (RCA) uit het Verenigd Koninkrijk samen met Hankook Tire om na te denken over de band van de toekomst. Uit alle inzendingen van het RCA zijn twee concepten uitgekozen: de Aeroflow en de Hexonic.

Aeroflow: uitklapbare band biedt extra downforce

De eerste is de 'Aeroflow', van Rhys Llewelyn. Dit is een futuristische autoband die éénpersoons racewagens extra downforce geeft, doordat de band tot twee aparte banden kan uitschuiven. De interne vleugels die tussen de twee banden geplaatst zijn, zorgen voor extra downforce en dus meer grip op de weg. Dit maakt de band interessant voor de toekomstige autocoureur omdat de band in de bochten meer grip kunnen bieden.

Hexonic: slimme band die zich aanpast aan zijn omgeving

Traditionele banden hebben een vast profiel. Hierdoor moet je idealiter in de zomer en winter van banden wisselen. Maar wat als de band zich kan aanpassen aan zijn ondergrond? De 'Hexonic', van Yang Liu, is een autoband met slimme sensoren die kunnen ‘lezen’ op wat voor weg de auto rijdt. Deze data gebruikt de band vervolgens om blokjes en groeven in het profiel van de band te creëren, zodat de band altijd op de beste manier water en lucht verwerkt en optimaal in bochten presteert.