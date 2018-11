Autotest Land Rover Range Rover P400e Plug-in Hybrid

Schone(re) reus

26 november 2018 SUV’s slecht voor het milieu? Dat valt te bezien; zo is de Range Rover er nu ook als stekkerhybride. Als je wilt kun je tot 51 kilometer puur elektrisch, en dus emissievrij rijden. Er is niet alleen een stekker toegveogd, ook de dikke drieliter zescilinder diesel in de hybride-aandrijflijn is vervangen. Dat is nu een bescheiden tweeliter vierpitter. En zo de Range Rover een schone(re) reus

Type auto en prijs

De Range Rover is sinds begin jaren 70 het topmodel van Land Rover. Het is een zeer luxueze terreinauto met het comfort van een limousine en de offroad capaciteiten van een zwaar getrainde marinier. Hij is in zijn huidige vorm ook verkrijgbaar met een lange wielbasis en daarmee een prima alternatief voor bijvoorbeeld een Bentley of een Mercedes S-klasse. Achilleshiel van deze mastodont is zijn imago als milieuvervuiler. Met een vijfliter V8 en dikke dieselmotoren kun je daar weinig tegenin brengen. Toch is dat Land Rover nu enigszins gelukt met de komst van de P400e. Die heeft een hybrideaandrijflijn en bovendien een stekker waarmee je de auto aan het stroom kunt hangen. En dan zijn plotseling mooie dingen mogelijk: mits je de discipline hebt de auto als het maar even kan ook daadwerkelijk in te pluggen aan een laadpaal, kun je het verbruik en daarmee de uitstoot, aardig verkleinen. Je kunt namelijk maximaal 51 kilometer louter elektrisch rijden. Voor veel mensen betekent dat bijvoorbeeld een emissievrij woon-werkritje (enkele reis). Ook goed: je kunt de stroom ‘bewaren’ voor als je in de stad bent. Door een druk op de knop zet je het hybridesysteem op de snelweg dan even uit, en schakelt de volledig elektrische modus in zodra je in bewoond gebeid komt.

Goedkoop is de Range Rover P400e niet – maar dat geldt voor elke Land Rover. Deze versie kost minstens € 132.860. Voor dat geld krijg je de Vogue. De Autobiography – die bijkans door zijn luchtvering zakt van alle extra’s en goodies die er op zijn geschroefd – kost vanaf 150 mille. Dat is tevens onze testauto.

Hoe rijdt de Range Rover P400e PHEV

Het klinkt ongelooflijk, een viercilinder benzinemotor in een terreinauto met een wagengewicht van ruim 2.500 (!) kilogram. Het klinkt helemaal surrealistisch als je beseft dat hij in staat is tot een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in slecht 6,8 seconden en een topsnelheid van 220 km/h . Dat dit toch mogelijk is komt door de combinatie van de vierpitter – die bijvoorbeeld ook in de Jaguar XE hangt – met een elektromotor. Het gecombineerde vermogen van deze twee krachbronnen bedraagt 297 kW/404 pk. Het maximumkoppel 640 Nm. Overigens is die viercilinder benzinemotor een knap staaltje techniek. Hij wekt liefst 300 pk/221 kW op. De elektromotor komt in zijn eentje tot 85 kW/116 pk. Overigens kun je die twee getallen niet straffeloos bij elkaar optellen om het gecombineerde verbruik uit te rekenen, omdat ze niet op hetzelfde moment hun piekvermogen leveren, maar dat terzijde.De rijeigenschappen van de Range Rover P400e zijn indrukwekkend. Voor een zo grote auto is hij verbazingwekkend snel en remt hij vol vertrouwen. De besturing is keurig precies en geeft voldoende gevoel door. Het is aan de lichte kant – iets zwaarder had beter bij de auto gepast. In bochten helt de auto wat over, maar dramatisch wordt dat nooit – met dank aan de fraaie actieve luchtvering.

In tegenstelling tot de oude hybrideversie (die had een drieliter diesel en een elektromotor) voelt deze nieuwe P400e mooi verfijnd aan. De hele aandrijflijn is Range Rover-waardig. Schokloos, geruisloos en met veel trekkracht over een breed toerengebied. Vraag je echt kracht dan schakelt de achttraps automaat een of twee tandjes terug en is er een lichte grom hoorbaar. Die klinkt niet zo imposant als die van de dikke diesels en Supercharged benzinemotor, maar het is zeker geen geluid waarvoor je je als Range Rover eigenaar moet schamen. Ook als je alleen op elektriciteit rijdt heb je geen moment het gevoel in dat de aandrijving niet bij deze auto past. Sterker nog – het is dan nog stiller aan boord dan het al was. Bij nader inzien is dit de ultieme auto voor de luie jagers onder ons: emissievrij door de bossen zoevend hoort geen wild zwijn je aankomen! Enfin, zonder gekheid, waar je niet zoveel van merkt als je hybride rijdt, is van het regenereren van energie zodra je het gaspedaal loslaat. Alleen als je het rempedaal gebruikt merk je daar iets van.

De Range Rover P400e in het terrein

In terrein is de Range Rover P400e net als zijn louter brandstof-gestookte versies in staat tot onwaarschijnlijke dingen. Een modderig pad beslechten met een volle paardentrailer erachter is voor deze auto echt kinderspel. Nee, om hem écht uit te dagen moet je een sloot zoeken waarin bijna één meter water staat – Land Rover belooft dattie daar doorheen waadt. En pak eens een serieuze dwarshelling. Waarschijnlijk doen de inzittenden het op een gegeven moment in hun broek, maar de Range Rover blijft er tot een hoek van ruim 28 graden Siberisch onder. Uiteraard heeft de Range Rover P400e ook lage gearing (zeg maar terreinversnellingen waarbij er extra veel trekkracht voorhanden is), low traction launch, automatic access height en trailer stability assist. Land Rovers houdt bij de P400e ook in terrein rekening met het feit dat er elektromotor in wordt gezet. Anders dan bij de benzinemotor is er immers geen sprake van 'kruipen' ; de elektrische aandrijving levert vanaf nul toeren maximaal koppel aan alle vier de wielen.

De Range Rover P400e PHEV van binnen

Pure weelde. Dat is de beste omschrijving voor het interieur van een Range Rover Autobiography. Een voorbeeldje? De zonneschermen beweeg je door een gebaar in de lucht te maken (gesture control). Verder kun je een zogeheten Active Key bestellen. Dat is een soort polsbandje waarmee je de Range Rover (ont)sluit zonder een sleutel op zak te hebben. Het schijnt dat je bij outdoor activiteiten nog wel eens je sleutels verliest, vandaar deze oplossing.

Wil je onderweg werken? Geen nood, er tot allerlei connectiemogelijkheden, van gewone stopcontacten tot poorten voor USB en HDMI. Uiteraard is er ook een 4G wifi-hotspot voor maximaal acht mobiele devices. Juist geen zin in werken? Kan ook: achterin is het genieten van Hot Stone-massagetechnologie met 25 massageprogramma's! Verder zijn er prachtige materialen gebruikt, is er een onberispelijke afwerking en heel veel binnenruimte. Op twee flinke displays bedien je tal van functies, waaronder ook All Terrain Progress Control. Oftewel de diverse manieren waarop je de vierwielaandrijving kan inzetten voor in het terrein. Hoewel de bediening van de displays logisch en intuïtief werkt, moet je er toch even een dag aan wennen. Dat komt door de hoeveelheid aan mogelijkheden. Maar heb je die eenmaal in je vingers dan kan een kind de was doen.

De uitrusting van een Vogue is al niet kinderachtig, maar ‘onze’ Autobiography is helemaal indrukwekkend. Zo heeft hij bijvoorbeeld Executive Class Seating achterin – zeg maar twee luxe fauteuils. Verder heeft hij surround camera’s, een schitterende klinkende Meridian stereo-installatie en ga zo maar door. Het voer te ver om alles te benoemen maar neem van ons aan dat het je aan niks ontbreekt. Bagageruimte tot slot. Die is iets kleiner dan bij normale versie. Maar met minimaal 598 liter en maximaal 1843 liter is het nog steeds heel ruim (gewone versie resp. 639 en 1943 liter) De reden van het kleinere ruim zit ’m in het accupakket (waarop je trouwens 8 jaar garantie krijgt) – dat ligt onder de vloer van bagageruimte.

De Range Rover P400e PHEV en het milieu

Het accupakket van de Range Rover P400e is een ithium-ion-batterij met een capaciteit van 13,1 kWh. Heb je een speciale wallbox thuis laten installeren dan laad je hem vol in 2 uur en 45 minuten. Laad je de auto gewoon op via het reguliere stopcontact – wat mogelijk is dankzij de meegeleverde oplaadkabel, dan duurt opladen 7,5 uur. Voor de batterij van de Range Rover geldt een garantietermijn van acht jaar of 160.000 kilometer, waarbij is gegarandeerd dat de batterij nog tenminste 70 procent van zijn capaciteit over heeft. Met behulp van een app kun je het opladen checken.

De hybrideaandrijflijn heeft twee rijmodi om op diverse manieren met stroom om te gaan. In de zogeheten parallel hybride modus werken de motoren samen. Dankzij Predictive Energy Optimisation werken de elektro- en brandstofmotor samen op basis van de gegevens van de navigatie voor een zo efficiënt mogelijke rit. Zet je de aandrijflijn in de EV modus dan kun je maximaal 51 kilometer louter elektrisch rijden. Woon-werkverkeer zou in veel gevallen zo geheel emissievrij moeten kunnen. Het vreemde feit doet zich dan wel voor dat deze Range River zich wat dat betreft het beste thuisvoelt op korte stukjes in en rond de stad, terwijl hij daarvoor oorspronkelijk juist niet is bedoeld.

Het gemiddelde brandstofverbruik luidt volgens Land Rover 1 op 29. Een louter theoretische waarde. Dat haalden wij in de praktijk dus bij lange na niet. Wij kwamen tot 9,2 liter per 100 km, oftewel 1 op 10,8. Wat overigens helemaal niet verkeerd is voor een auto als deze. Veel zal afhangen van de discipline van de bestuurder waarbij het niet alleen draait om beheersing van de rechtervoet, maar ook of er trouw wordt opgeladen zodra dat kan.

Conclusie

Ondanks al zijn terreinkwaliteiten en slimme off road technieken lijkt het er op dat de Range Rover P400e PHEV vooral geschikt is voor lokaal verkeer en binnen de stadsgrenzen. Met een actieradius van 51 kilometer louter op stroom, zou je woon-werkverkeer emissievrij moeten kunnen afleggen. Heb je de discipline deze mastodont zoveel als mogelijk aan de stekker te hangen, dan drukt dat aardig het brandstofverbruik en daarmee de CO2-uitstoot. Nu is de stad niet de natuurlijke habitat, noch de raison d’ être van deze (elke) Range Rover, maar feit is dat de hybride-aandrijflijn perfect zijn schone werk doet – ook in het terrein. Voor het overige is dit een heel echte Range Rover: het is bij wijze van spreken Buckingham Palace op wielen. Het is een limousine waarmee je de gebaande paden af kunt.

