20 jaar Ford Focus: nog altijd even onderscheidend

Vernieuwende compacte middenklasser heeft Escort doen vergeten

In 1998 brak Ford radicaal met diens verleden toen het merk de eerste Focus introduceerde. De compacte gezinsauto is inmiddels alweer 20 jaar nét even anders.

Na 30 jaar en zeven modelgeneraties kwam er in 1998 een einde aan de fameuze Ford Escort. Van de compacte gezinswagen werden in totaal 4,1 miljoen exemplaren verkocht. Hij werd in 1998 opgevolgd door de Ford Focus; een model dat zo radicaal anders was, dat de Britten de Escort voor de zekerheid nog een paar jaar bleven bouwen uit angst kopers anders af te schrikken!

De Focus zag er met zijn scherpe lijnen niet alleen veel moderner uit dan de Escort; ook concurrenten als de Volkswagen Golf en Opel Astra oogden opeens veel ouder. Ford verkocht van de eerste generatie Focus een driedeurs-, vierdeurs- en vijfdeurs variant plus een stationwagen.

In het ontwerp van de Ford zie je overal driehoeken terug, of het nu gaat om de koplampen of de middenconsole. Voor de fabrikant betekende de komst van de Focus een aanzienlijke kostenbesparing. In plaats van verschillende versies te maken voor diverse werelddelen - zoals bij de Escort nog het geval was - stond voortaan overal een en dezelfde variant in de showroom.

Scherper sturen

De Ford-ingenieurs ontwikkelden speciaal voor de Focus een nieuwe, onafhankelijke wielophanging, waardoor de gezinsauto scherper stuurde en comfortabeler over drempels ging. Vier generaties later zijn die rijeigenschappen alleen nog maar verder bijgepunt.

Ook onderhuids zien we de nodige verschillen. Zo heeft de instapmotor tegenwoordig de inhoud van een literpak melk, maar perst daar wel 25 extra paardenkrachten uit ten opzichte van de voordeligste Focus uit 1998. Verder kun je de hedendaagse variant bestellen met een uitgebreid aantal rijhulpsystemen. Twintig jaar geleden moest je bij dreigend onheil terugvallen op ABS… en je eigen reactiesnelheid!

Van de kenmerkende driehoeken uit het lijnenspel van de oer-Focus vind je niets terug in het design van de nieuwste versie, maar de familiewagen rijdt na al die jaren nog altijd dynamischer dan menig alternatief. Net als zijn grootvader heeft ook de nieuwe Ford Focus een nominatie voor de Auto van het Jaar in de wacht gesleept. Het zou de bekroning op dit jubileum zijn, als de gezinsauto die prijs komend voorjaar krijgt uitgereikt.

