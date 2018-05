Top 5: Zevenzitters tot 10 mille

Door de Wegenwacht geselecteerd

29 mei 2018 De Wegenwacht selecteert vijf zevenzitters voor 10 mille of minder, waarin alles moeiteloos past. En dan zijn ze nog betrouwbaar ook. Tel uit je winst!

Een groot gezin kost veel geld. En toch heb je juist dan een grote - dus dure - auto nodig. De hamvraag is dan: welke zevenzitters zijn én betrouwbaar, én betaalbaar? Gelukkig hebben we de Wegenwacht. Die selecteert vijf zevenzitters. Met een maximale aanschafprijs van tien mille bij een kilometerstand van maximaal 200.000 km. Helemaal onderaan tref je ook informatie aan over de Renault Grand Espace. Die staat dus niet in deze Top 5, maar wordt zo vaak als de ideale zevenziter beschouwd dat de Wegenwacht er wel het een en ander over kwijt wil.

Gebruik gezond verstand

Uiteraard zijn er nog meer zevenzitters te bedenken dan de auto’s die wij hier noemen. En uiteraard moet je ook bij deze door de Wegenwacht aanbevolen auto’s het gezond verstand gebruiken, want het blijven gebruikte auto’s waarover we hier praten. Die kunnen per exemplaar verschillen. Zorg dus altijd voor een vorm van garantie, zorg dat je de onderhoudshistorie hebt kunnen inzien en vergewis je er van dat de auto geen schade heeft gehad. Vuistregel: als het te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook zo. Wegwezen en op zoek naar een ander exemplaar! In het dossier Auto kopen vertellen we waar je op moet letten bij het kopen van een tweedehands auto.

1. Mazda 5

€ 3.500 - € 10.000

Niet sexy, wel héél betrouwbaar

Niet sexy, wel heel betrouwbaar: de Mazda 5. Een echte MPV met handige schuifdeuren en een flexibele indeling. Let er bij aanschaf op dat de achterschokdempers niet lek zijn, dat wil nog wel ‘ns voorkomen. En de achterbanden hebben de neiging onregelmatig te slijten, wat onnodig veel bandenlawaai veroorzaakt. Wissel de voor- en achterbanden regelmatig en het probleem is opgelost. Los van deze kleinigheden is de Mazda 5 een betrouwbare alleskunner.

2. Mitsubishi Grandis

€ 4.500 - € 9.200

Trouw als een labrador

De Grandis is trouw als een labrador: hij laat zijn bestuurder technisch nooit in de steek. De enige keren dat de Wegenwacht bij een Mitsubishi Grandis wordt geroepen, is vanwege verkeerd getankte brandstof of een achteraf ingebouwd alarmsysteem dat van slag is geraakt. Als je er naast staat zou je het misschien niet zeggen, maar ondanks zijn lage daklijn is er écht ruimte voor zeven personen.

3. Citroën Berlingo

€ 8.000 - € 9.000

Wel even zoeken…

Deze generatie van de Berlingo is uitermate betrouwbaar. Wie gewoon veel praktische ruimte nodig heeft en niet geeft om imago en andere subjectieve waarnemingen, heeft aan een auto als de Citroën Berlingo een heel praktisch en goed vervoermiddel. De keuze is alleen wel wat beperkt. Wij vonden er ten tijde van dit schrijven eentje in Geldermalsen, bij een Vakgarage voor net geen 9 mille, met 100.00 km op de teller. Eentje…

4. Nissan Qashqai +2

€ 9.000 - € 10.000

Hoge kwaliteit

Met zijn royale interieurmaten is de Nissan Qashqai +2 een ideale auto voor een groot gezin. Want de toevoeging +2 betekent dat er twee extra (kinder)stoelen in zitten. De Qashqai +2 rijdt heel prettig en heeft een hoog kwaliteitsniveau. Betrouwbaar en dus zorgeloos in het gebruik. Het enige wat nog wel eens voorkomt is dat de elektrische ventilatoren van de motorkoeling blijven doordraaien. De oorzaak is een ‘klevend’ relais, een kleinigheidje dus. Verder kun je je aan de Qashqai +2 geen buil vallen!

5. Dacia Logan MCV

€ 2.500 - € 6.000

Lekker eigenwijs!

De Logan MCV van Dacia is een lekker eigenwijze keuze. De auto is vrij basic qua comfort, maar biedt wel veel ruimte. De Logan MCV is onderhuids grotendeels een Renault Clio. De bestaande techniek ervan kent weinig vaak voorkomende euvels. Een Logan die niet wil starten? Dat is vaak een kwestie van een losse stekker achter het contactslot. Kwestie van vastzetten. Het gebeurt ook wel eens dat de ladingssensor van de accu kapot gaat. Dan slaat de motor niet aan, omdat de elektronica de accu niet ‘ziet’. Nieuwe sensor erin en het is opgelost.

Tot slot: Wegenwacht over Renault Grand Espace

€ 6.500 - € 8.500

Geweldig, maar erg duur in gebruik

Zeg je zevenzitter, dan zeggen veel mensen automatisch: Renault Grand Espace. De Wegenwacht zet deze dus niet in de Top 5, maar besteedt er hier wel aandacht aan omdat zoveel mensen hem op hun lijstje zetten. Het is inderdaad qua comfort een geweldige auto, maar de Grand Espace wordt ook geassocieerd met de nodige malheur. Aan de ene kant betekent dat lage prijzen voor een een auto met indrukwekkend veel ruimte en comfort. Aan de andere kant kost het flink meer geld om hem te rijden en te onderhouden dan de hiervoor beschreven auto’s. Zo gaat de turbo nog wel eens stuk (repareren kost grofweg €1.500) en geeft de dynamo soms de geest (bij V6 zo’n € 1.000). Zoek dus naar de beste die je kunt vinden en naar een exemplaar met een aantoonbare onderhoudshistorie en Bovag-garantie. En zoek meteen ook naar een exemplaar met alle opties en vollederen bekleding, als je toch bezig bent!