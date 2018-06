Wie heeft beste automotive-idee?

Inschrijven innovatie-wedstrijd autosector geopend

01 juni 2018 De inschrijving voor de derde editie van de Automotive Innovation Award is geopend. De prijs is bedoeld voor innovaties in de automotive industrie.

De Automotive Innovation Award is een initiatief van ANWB, AutomotiveNL, BOVAG, LeasePlan, RAI Vereniging en Roland Berger. Voorzitter van de jury is Jan-Peter Balkenende. “Om wereldwijd voorop te blijven lopen in een sector die ook voor onze economie heel belangrijk is, moeten we kennis delen, samenwerken en blijven vernieuwen. De Automotive Innovation Award is een goede stimulans. Ik nodig de innovators in de sector uit zich in te schrijven en deze mooie kans op succes en aandacht te pakken”, aldus Balkenende.

Ook scholen en start-ups kunnen meedoen

Er kan aan de verkiezing worden deelgenomen in drie categorieën: één ervan is de categorie Challenging Concepts. Die is bedoeld voor ideeën die nog in de ontwikkelfase zitten, een categorie die vooral interessant is voor start-ups, scholen en universiteiten.

Inschrijven kan tot 1 oktober 2018 via www.automotiveinnovationaward.nl. Een onafhankelijke jury, onder leiding van Jan Peter Balkenende, beoordeelt de inzendingen op innovatiekracht, relevantie en toepasbaarheid. Uit de genomineerden worden negen finalisten gekozen. De ontknoping vindt plaats op 11 februari 2019 in het Louwman Museum in Den Haag.

