Gordel VW Polo en Seats Arona en Ibiza schieten los bij uitwijken

Volkswagen roept Polo terug

23 mei 2018 De linkerachtergordel van nieuwe Volkswagens Polo kan losschieten als de auto op snelheid een scherpe bocht maakt - bijvoorbeeld bij plotseling uitwijken. Dat ontdekte een Fins autotijdschrift. VW roept de Polo daarom terug naar de garage. Ook bij de Seats Arona en Ibiza doet dit probleem zich voor.

De problemen kwamen het eerst aan het licht bij het nieuwste model Polo uit het bouwjaar 2018. Tijdens rijtesten ontdekte een Fins autotijdschrift dat het slot van de middelgordel, het ernaast gemonteerde slot van de linkergordel indrukt. Daardoor schiet die gordel los. Dat gebeurt wanneer op snelheid een scherpe bocht gemaakt wordt.

De Seat Arona en Seat Ibiza maken van dezelfde gordelconstructie gebruik (Seat is onderdeel van het VW-concern). Gebleken is dat bij deze auto’s dezelfde problemen spelen. Seat zegt te werken aan een oplossing. Een terugroepactie voor deze Seat's ligt voor de hand.

Kosteloos reparatie bij dealer

Eigenaren van de bewuste Polo's krijgen een brief thuisgestuurd met een uitnodiging om naar de dealer te gaan. De gordels worden dan kosteloos voorzien van een vernieuwd gordelslot. De Polo is momenteel de best verkochte auto van Nederland.

