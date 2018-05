Dubbeltest Ford Fiesta Active vs. Peugeot 2008

Beide testkandidaten vallen klein uit, maar de Ford heeft de modernste veiligheidsuitrusting

24 mei 2018 Ford introduceert een crossover-versie van de Fiesta, die in de showroom naast hun eigen EcoSport zal komen te staan. In dit vergelijk neemt de B-segmenter het op tegen de Peugeot 2008.

Ruimte

Met minimaal 350- en maximaal 782 liter bagageruimte is de kofferbak van de Peugeot ronduit klein. Met de achterbank overeind, kun je achterin de Ford echter nog minder spullen kwijt: de kofferbak van de Fiesta is dan slechts 292 liter groot. Met de rugleuningen neer heb je 1.093 liter bergruimte tot je beschikking; daarmee verslaat de Ford weliswaar de Peugeot, maar de Fiesta Active blijft ver achter bij de overige concurrentie. Bovendien heeft de Ford nog een ouderwetse tildrempel. Op de achterbank biedt de Ford ook al weinig (hoofd- en been)ruimte. De middentunnel is fors, zodat de derde zitplaats er alleen voor de sier zit. De Peugeot is weliswaar 20 centimeter langer dan de 208 waarvan hij is afgeleid, maar dat doet niets af aan de beperkte breedte van de cabine. Je zit dus dicht op elkaar en wie langer is dan 1.90 meter, ‘plakt’ zelfs met zijn linkerbeen tegen de deur aan.

Rijgedrag

De Active oogt als een Fiesta en zo rijdt de crossover ook. Gelukkig maar, want de reguliere Fiesta is een uitermate stille - en daarmee comfortabele - reisauto met een communicatieve besturing.

De Ford-ingenieurs hebben alleen de voorste schokdempers aangepakt, voor het geval je met de Active inderdaad de verharde paden zou willen verlaten. Volgens de fabrikant zou je ook dan nauwelijks schokken of stoten moeten ervaren. Met de 100 pk sterke, 1.0-liter benzinemotor uit onze testauto hebben de Amerikanen sowieso een winnaar te pakken: de rappe driecilinder heeft al meerdere onderscheidingen gewonnen. Nieuw is de mogelijkheid om uit verschillende rijstanden te kiezen. Behalve een spaarstand beschikt de Active ook over een zogenaamde ‘Slippery’-modus, die meer grip moet bieden bij slechte weersomstandigheden. De Peugeot is leverbaar met een soort van vierwielaandrijving; in feite is dit ‘Grip Control’ een uitbreiding van het ESP-systeem, dat overigens niet op onze testauto zit. Het systeem is namelijk voorbehouden aan het duurste uitrustingsniveau. De 2008 heeft het voor Peugeot kenmerkende ‘kleine’ stuurtje, dat volgens de fabrikant meer gevoel moet bieden. Tijdens onze uitwijkproef bleek het tegenovergestelde het geval; we hadden geen idee wat de voorwielen aan het doen waren toen we moesten uitwijken voor een denkbeeldige voetganger.

Hier bleek ook het nadeel van het spreekwoordelijke Franse rijcomfort: tijdens de elandtest tilde de 2008 een binnenwiel op. In een noodsituatie kun je niet anders, maar bij dagelijks gebruik gedijt de Peugeot het beste wanneer je er rustig mee rijdt. Bij een dynamische rijstijl vlieg je alle kanten op vanwege de hoge zitpositie en de korte stoelzittingen. Aan de krachtbron ligt het niet, want de 110 pk sterke, driecilinder benzinemotor uit onze testauto hangt gretig aan het gas.

Verbruik

Peugeot biedt de keuze uit drie benzinemotoren en een dieselversie. Het vermogen loopt uiteen van 82- tot 130 pk. Een brandstofbesparend start/stop-systeem behoort tot de standaarduitrusting, behalve bij het instapmodel. Volgens de fabrikant moet onze testauto goed zijn voor een verbruikscijfer van 1 op 22,7, maar in de praktijk kwamen wij niet verder dan 1 op 12,3 (!). Dan doet de Ford het een stuk beter.

Hoewel de Active in het buitenland met een drietal motoren beschikbaar is, blijft de keuze in Nederland beperkt tot de door ons gereden versie. Daarvoor geeft de importeur overigens geen apart verbruikscijfer op. De fabrieksscore is daarmee gelijk aan die van de standaard vijfdeurs Fiesta: 1 op 23,2. Wij realiseerden een – keurig! - verbruikscijfer van 1 op 19,6.

Gebruiksgemak

Ford biedt op de Fiesta Active de nodige handigheidjes aan. Denk bijvoorbeeld aan deurbeschermers, een automatisch parkeersysteem dat ook kan rémmen en een vulopening die het onmogelijk maakt om de verkeerde brandstof te tanken. Dat laatste is standaard, voor de rest moet worden bijbetaald. Speciaal voor de Active ontwikkelden de Ford-ingenieurs een interieur dat bestand moet zijn tegen modderige laarzen, zanderige badlakens en natte zwembroeken (het lederen stuurwiel zou zelfs tegen zonnebrand kunnen, aldus het ronkende persbericht). Als je dan maar voorzichtig doet met het aanraakscherm, dat bovenop het dashboard is gepositioneerd en een einde maakt aan de ‘knoppenbrij’ waardoor de vorige Fiesta nog werd gekenmerkt. Ook de Peugeot heeft zo’n fraai infotainmentsysteem, dat diensten als Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt. Verder hebben we de 2008 niet op handigheidjes kunnen betrappen. Eerder op het tegenovergestelde: de Franse crossover heeft nog een tankdop die je met de sleutel moet openmaken. Als je niet oplet, laat je het kleinood bij het pompstation liggen.

Veiligheid

Aan de beschikbare veiligheidsuitrusting van de Peugeot kun je merken dat de auto alweer vijf jaar oud is. In de tussenliggende tijd zijn er de nodige nieuwe rijhulpsystemen op de markt gekomen, die in dit segment inmiddels gebruikelijk zijn (hoewel er bij de meeste fabrikanten nog voor moet worden bijbetaald). Denk bijvoorbeeld aan dode hoek signalering, een waarschuwing bij kruisend verkeer en al dan niet actieve rijstrookassistentie.

De 2008 moet het zonder al die zaken stellen: wel heeft de Fransoos standaard een SOS-systeem aan boord, dat de nooddiensten alarmeert bij een ongeluk. Houdt echter in het achterhoofd dat het hier om een abonnement gaat: na drie jaar zal er voor de service moeten worden bijbetaald. Een noodstopsysteem bij stadsnelheden moet van de optielijst komen. Hetzelfde geldt voor de veiligheidsuitrusting van de Fiesta Active, al kan Ford schermen met wel 15 verschillende rijhulpsystemen. Waar de testkandidaten niet voor elkaar onder doen, is het beperkte zicht rondom: de Fiesta heeft over de rechterschouder een forse dode hoek, de Peugeot beschikt over een bescheiden glasoppervlak.

Prijs

De Ford is geen op zichzelf staand model; hij staat gewoon bij de reguliere Fiesta in de prijslijst. De Active valt te herkennen aan uitgebouwde wielkasten, donkere bumperdelen en 2 centimeter extra rijhoogte. De modelvariant is er ook maar met één motor: prijzen beginnen bij € 23.075. In vergelijking met een gewone vijfdeurs Fiesta is dat een behoorlijk bedrag: die kan namelijk al vanaf 19 mille mee naar huis. De goedkoopste versie van de Peugeot kost € 21.540 en ook dat is fors meer dan de 17 mille die je voor een reguliere 208 met vijf portieren betaalt. Met dit verschil, dat je voor die meerprijs ook daadwerkelijk een grotere auto krijgt, met meer bagageruimte en een rijkere standaarduitrusting. Wie in de markt is voor een 2008, heeft de keuze uit vier verschillende krachtbronnen en drie uitrustingsniveau’s. Wij hebben van de importeur een 110 pk sterke Allure-versie meegekregen, waarvan de prijzen beginnen bij € 25.900. De standaarduitrusting van de Peugeot omvat airconditioning, cruise control en lichtmetalen wielen, maar de velgen van de Fiesta Active zijn net een maatje groter. Zoals de complete standaarduitrusting van de Ford eigenlijk ruimer bemeten is: op de Active krijg je bijvoorbeeld sportstoelen en een stereo van Bang & Olufsen meegeleverd. Bovendien beschikt de Ford zonder meerprijs over actieve rijstrookassistentie. Een dergelijk rijhulpsysteem is op de Peugeot niet eens leverbaar!

Winnaar

De veiligheidsuitrusting van de Ford Fiesta Active mag in deze klasse als voorbeeld gelden. Zijn vanafprijs is stevig, maar voor die 23 mille koop je wel een hele complete auto (bovendien is een gelijkwaardig uitgeruste 2008 nóg duurder). De belangrijkste reden om voor de Fiesta Active te kiezen, zijn z’n aansprekende rij-eigenschappen. Daarmee wint de debutant dit vergelijk, al is het maar goed dat we de Ford in dit geval met de op leeftijd zijnde Peugeot hebben vergeleken. Bij een confrontatie met ’n willekeurige andere concurrent had zijn beperkte binnenruimte de Fiesta zuur opgebroken.

