Benzineprijs rijst de pan uit

Sinds 2015 niet meer zo hoog geweest

01 mei 2018 De benzineprijs rijst de pan uit. Een liter Euro 95 kost bij een pomp aan de snelweg op dit moment gemiddeld 1,73 euro. Sinds medio 2015 is de prijs voor benzine niet meer zo hoog geweest. Ook de dieselprijs piekt met € 1,41.

De stijgende benzineprijs is een rechtstreeks gevolg van de eerder deze maand gestegen prijs voor ruwe olie op de wereldmarkt. De prijs per vat schommelt nu rond de 70 dollar. Een daling van de olieprijzen is volgens deskundigen niet in zicht, omdat de vraag naar ruwe olie hoog blijft.

Liter benzine in 2001: € 1,04

Benzine was het duurst in oktober 2012, toen een liter Euro 95 1,89 euro kostte (diesel € 1,55). Het goedkoopst was het in december 2001, toen Euro 95 maar 1,04 euro per liter kostte. Nederland heeft de hoogste belastingdruk op brandstof in de wereld. Tweederde van de Euro 95 bestaat uit accijns, wettelijke heffing en BTW. De rest van de literprijs is onder meer afhankelijk van de productieomvang, de dollarkoers, wereldgebeurtenissen en weersomstandigheden.

Zie ook

ANWB tanken met ledenvoordeel