ANWB organiseert opnieuw elektrische proefritevenementen

Inschrijvingen voor eerste edities geopend

24 mei 2018 In navolging van een soortgelijk evenement in 2012 stelt de ANWB haar leden opnieuw in staat om door middel van een proefrit kennis te maken met diverse elektrische auto's.

Zes jaar geleden bleek die laagdrempelige manier van kennis maken een groot succes: er werden tussen 2012 en 2015 maar liefst 16.000 emissieloze proefritten gemaakt. Reden om nogmaals een soortgelijk evenement op poten te zetten. Vanaf deze zomer kan er in verschillende steden kosteloos worden gesnuffeld aan diverse elektrische auto's.



Tijdens de proefritevenementen, die duren van 10.00 uur ’s ochtends tot 17.00 uur ’s middags, krijgen ANWB-leden de kans om vragen te stellen, een rondje te rijden in een elektrische auto en hun ervaringen te delen met ANWB-medewerkers en vertegenwoordigers van importeurs, leasebedrijven en andere partijen.

De proefritten worden begeleid door een ANWB-vrijwilliger. Zij maken je wegwijs hoe de auto werkt en houden de route en tijd in de gaten. Uiteraard kunnen gezinsleden of kennissen meerijden. Elke proefrit duurt zo’n 20 minuten en per dag is er plek voor 300 mensen. De data voor de eerste edities zijn inmiddels bekend:



Za. 9 juni Drachten gratis

Zo. 10 juni Leeuwarden gratis

Do. 21 juni Den Haag zie onder (*)

Vr. 22 juni Den Haag zie onder (*)

Za. 23 juni Geldermalsen gratis

Do. 12 juli Blaricum gratis



Om je in te schrijven én voor aanvullende informatie kijk je op proefritten.anwb-events.nl

(*) De evenementen op donderdag 21 en vrijdag 22 juni in Den Haag kosten € 13 p.p. inclusief een bezoek aan het Louwman Museum. Inschrijven kan vanaf 1 juni via Land van ANWB

