ANWB: onvoldoende actie Brussel autodata

17 mei 2018 De ANWB is teleurgesteld over het pakket maatregelen dat de Europese Commissie vandaag heeft bekend gemaakt rondom auto’s die verbonden zijn met het internet. Hoewel de Commissie erkent dat niet goed geregeld is wie onder welke omstandigheden toegang tot autodata heeft, wordt er geen concreet voorstel gedaan om dit bindend te reguleren.

Een bindende regeling is nodig om consumenten beter te beschermen tegen vergaande afhankelijkheid van de autofabrikant. Daarnaast is ook de toekomst van de automotive industrie in Nederland – die groter is dan die van autofabrikanten - afhankelijk van zo’n regeling. De ANWB zal samen met Europese zusterclubs alsnog een regeling bepleiten voor de eerlijke toegang tot data.

Zie ook:

