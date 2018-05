ANWB-leden rijden met de SEAT Arona

ANWB samen met SEAT

01 mei 2018 - Advertorial - De SEAT Arona is een slimme crossover met een vanafprijs van net geen 20 mille. Een ANWB-ledenpanel voelde de auto stevig aan de tand.

Marco Conijn (52)

Geeft de SEAT Arona rapportcijfer: 8

Rijdt privé een Nissan Qashqai

‘Mijn auto is in vergelijking met de Arona een gezapige kolos. De SEAT rijdt echt messcherp. De adaptieve cruise control was even wennen, maar het werkt perfect. Hetzelfde geldt voor Park Assist. Een mooi modern systeem dat goed werkt. De Arona is een heerlijke compacte auto met alles erop-en-eraan.’

Frans de Jong (54)

Geeft de SEAT Arona rapportcijfer: 9

Rijdt privé een Peugeot 2008

‘De prijs/kwaliteitsverhouding is erg goed. Er zitten veel systemen op die de veiligheid verhogen, das een fijn gevoel. Het ESP reageert mooi direct als je in de slip raakt. Ik zou mijn auto zo inruilen voor de Arona. De rijeigenschappen zijn goed. Hij stuurt scherp en de neus duikt niet bij het insturen tijdens de slalomproef. Daaraan zie je dat SEAT sportieve auto’s bouwt.’

Rudy Hulleman (58)

Geeft de SEAT Arona rapportcijfer: 7,4

Rijdt privé een Suzuki S-Cross

‘Ik geef de voorkeur aan een complete uitrusting. Dat zit bij de Arona dus wel goed. Het grote infotainmentscherm is prettig. Als je twijfelt of je goed kunt inparkeren is Park Assist een goede optie. En de adaptieve cruise control werkt ook fijn. Ik ben geen automaat gewend maar zou nu zo een DSG-bak bestellen. Het is fijn in filerijden en voelt comfortabel.’