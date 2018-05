Aanbiedingen bij ANWB Private Lease

Hyundai's in prijs verlaagd

04 mei 2018 De maandtarieven voor diverse Hyundai's zijn verlaagd. Zo kost de stadsauto i10 nog maar €199,- per maand. Daarnaast wordt de Ford Fiesta nu als rijk uitgeruste ST-Line geleverd.

Zowel de Hyundai i10, i20 als de i30 worden nu voor lagere tarieven in de Comfort-uitvoering aangeboden. De Hyundai i10 was €229,- per maand en is nu te leasen voor €199,-*. En met zaken als airconditioning, cruise control en radio met USB-/AUX-aansluiting kom je niets te kort. Ook de i20 en i30 beschikken over een luxe uitrusting zoals een geïntegreerd navigatiesysteem, cruise control en achteruitrijcamera met parkeersensoren. De i20 is er nu voor €264,-*. De Hyundai i30 Comfort is in prijs verlaagd van €384,- voor €334,-*.

Nieuw in het aanbod van ANWB Private Lease is de compacte crossover van Hyundai, de Kona.

Bekijk alle Hyundai's van ANWB Private Lease

Ford Fiesta ST-Line

De nieuwste generatie Fiesta van Ford is bij ANWB Private Lease in de rijk uitgeruste en sportieve ST-Line-uitvoering leverbaar. En tijdelijk zeer scherp geprijsd. In plaats van €305,- rijd je al een Ford Fiesta ST-Line vanaf €264,- per maand*, inclusief 17” lichtmetalen velgen, comfortabele sportstoelen en volledig infotainment systeem met touchscreen.

Bekijk de Ford Fiesta ST-Line en bereken je eigen maandbedrag

* bij een looptijd van 48 maanden en maximaal 10.000 kilometer per jaar.

Bekijk alle auto's van ANWB Private Lease