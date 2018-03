Wat vind jij van de Seat Arona?

Test mee met het ANWB Autoportal

20 maart 2018 De Seat Arona is een gloednieuwe gezinsauto met een vanafprijs van € 19.450. Het ANWB Autoportal gaat de crossover binnenkort testen en kan jouw hulp daarbij goed gebruiken!

Seat heeft onlangs de gloednieuwe Arona gepresenteerd. Een crossover op basis van de Seat Ibiza, een auto waarover de ANWB erg enthousiast is. De Arona beschikt volgens Seat over connectiviteit- en assistentiesystemen die je doorgaans op grotere modellen vindt. Bovendien is hij verregaand te personaliseren. Het ANWB Autoportal gaat kijken of de crossover deze beloften waar kan maken en kan jouw hulp daarbij goed gebruiken! Ben jij benieuwd naar de Seat Arona en wil je hem samen met ons aan de tand voelen? Geef je dan op voor de speciale testdag op woensdag 28 maart aanstaande.

Wat gaan we doen?

Aan de hand van drie testonderdelen ga jij je een beeld vormen van de Seat Arona. Hoe zit het met die connectiviteit en veiligheidssystemen? Hoe ruim is ie, wat vind je van de motor en hoe doorstaat de crossover een slalomproef? Na afloop vragen we je voor de camera naar je bevindingen.

Naar wie zijn we op zoek?

We zijn op zoek naar mannen en vrouwen van tussen de 45 en 65 jaar, die rijden in één van de volgende auto's: Citroën C4 Cactus, Dacia Duster, Mazda CX-3, Mitsubishi ASX, Nissan Juke, Peugeot 2008 of Renault Captur. Meld je aan en wie weet word jij geselecteerd om op woensdag 28 maart achter het stuur van de Seat Arona plaats te nemen! De drie gelukkige testrijders ontvangen uiterlijk maandag 26 maart bericht.

